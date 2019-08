Charles Manson, morden och populärkulturen

Fakta

Charles Manson i populärkulturen

Artistnamn: Sångaren Marilyn Manson, frontman i skräckrockbandet med samma namn, har tagit sitt artistnamn från Marilyn Monroe och Charles Manson. Har dessutom gjort en cover av Mansons låt "Sick City" och refererar även till morden på egna låten "Beautiful People".

Roman: Emma Clines hyllade debut "Flickorna" (2016) är en maskerad skildring av Mansonfamiljen. Evie Boyd, 14 år, lever i det sena 1960-talets Kalifornien, där hon sugs upp i cirkeln kring en karismatisk sektledare.

Podd: Den populära podden "You Must Remember This" ägnade Manson en hel säsong och gav den titeln "Charles Manson's Hollywood" (2015). Handlar om motkulturens framväxt och hur en brottsbelastad hippie lyckades mingla sig in i kändisvärldens kärna.

Fackbok: "Helter Skelter" (1974) tar avstamp i rättegången mot Manson och Mansonfamiljen. Skrevs av åklagaren i fallet, Vincent Bugliosi, och ligger till grund för två filmer med samma namn, en från 1976 och en från 2004.

Essä: "The White Album" (1979) delar namn med The Beatles skiva och handlar om undergroundkultur, men kärnan i texten är författaren Joan Didions möte med Linda Kasabian, en av Mansonfamiljens medlemmar.

Opera: "The Summer of Hate" (2014) hade premiär i Hamburg med Jörgen Pohl i huvudrollen som den misslyckade musikern Charles Manson. Musiken i operan är hämtad från Mansons tre skivor: "The Summer of Hate”, "Lie – The Love and Terror Cult" och "The Family Jams".

Tv-serie: I "Manson's Bloodline" (2019) får tittarna följa Mansons barnbarn Jason Freeman och dennes kamp för att få träffa sin farfar i fängelset.

Cover: På skivan "The Spaghetti Incident?" (1993) tolkar Guns'n'Roses olika rockklassiker – bland annat Mansons låt "Look At Your Game, Girl". Mansons intäkter för låten gick till Wojciech Frykowskis familj, en av personerna som mördades av Mansonfamiljen.

Dokumentär: Robert Hendricksons och Laurence Merricks film "Manson" (1973) skildrar Mansonsfamiljens liv tillsammans och innehåller intervjuer med Charles Manson och flera medlemmar i "familjen". Filmen nominerades till en Oscar.

Låt: Sonic Youths låt "Death Valley '69" (1984) refererar till öknen utanför Los Angeles där Manson och "familjen" gömde sig på flera olika rancher, de mest kända är Spahn Ranch och Baker Ranch.

Begrepp: Ekonomiprofessor Micael Dahlén lanserade i sin bok "Monster" (2011) begreppet mansonomics för att beskriva hur personer kan tjäna pengar på massmördare och deras hemska gärningar. Dahlén är också den ende svensk som fick träffa Manson i fängelset.