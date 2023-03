Källor: Finansmannen Buffett redo att stödja krisande banker

Den amerikanska finansmannen Warren Buffett har under den gångna veckan haft flera kontakter med president Joe Bidens stab för att diskutera den pågående bankkrisen.

Enligt källor till nyhetsbyrån Bloomberg har samtalen handlat om hur Buffett skulle kunna gå in med investeringar i regionala banker i USA på något sätt. Han ska också ha bidragit med råd och vägledning med anledning av oron på marknaderna.

Buffett har en lång historia av att hjälpa banker i kris. Han har utnyttjat sin status som investerare för att återställa förtroendet för krisdrabbade företag.

Till exempel pumpade Buffett in pengar i Bank of America 2011 och i Goldman Sachs Group i samband med finanskrisen 2008.

Hans insatser i Bank of America under krisåren har också gett Buffett en ordentlig avkastning, en vinst på omkring tolv miljarder dollar.

Vita huset har inte kommenterat uppgifterna.

President Joe Biden har försökt ordna garantier eller stöd som inte skulle kräva statliga utgifter eller stöd från centralbanken. Till exempel satte flera storbanker själva under veckan in miljarder dollar för att rädda krisande First Republic Bank.

Det hela började för en dryg vecka sedan då amerikanska myndigheter stängde Silicon Valley Bank, en bank som i huvudsak var inriktad på teknik- och uppstartssektorn. Bara några dagar senare stängde myndigheterna ytterligare en bank, kryptobanken Signature och sedan klappade regionala First Republic, är ihop.

Warren Buffett Amerikansk affärsman född den 30 augusti 1930 i Omaha, Nebraska. En av historiens skickligaste investerare. Känd för en sansad, långsiktig "fötterna på jorden"-strategi. Hans förmögenhet ligger enligt tidskriften Forbes på över 100 miljarder dollar (drygt 1 000 miljarder kronor), främst via investmentbolaget Berkshire Hathaway som har stora poster i Apple och Coca Cola. Har under senaste decenniet donerat hundratals miljarder dollar till välgörenhet, trots det placeras han fortfarande som världens femte rikaste person (enligt Forbes). Källa: TT

Credit Suisse-affär uppges få snabbspår

Under helgen har det kommit uppgifter om en möjlig lösning för en krisande bank i Europa, Credit Suisse.

Schweiz största bank UBS uppges överväga att ta över Credit Suisse, avhängigt att den schweiziska staten erbjuder vissa garantier. En sådan affär kan enligt källor skyndas på och slutföras innan börsen öppnar på måndag.

UBS har enligt uppgifter till Bloomberg bett om regeringens stöd för att täcka vissa kostnader och förluster i samband med ett eventuellt köp.

Samtalen mellan UBS och Credit Suisse leds av landets myndigheter, som hoppas att ett samgående ska undvika en förtroendekris för bankerna.

Den potentiella affären är av en sådan skala att myndigheterna har kontaktat representanter för andra länder, bland annat USA. Enligt Bloombergs och Financial Times uppgifter är målet att ha en överenskommelse på plats redan under helgen.

Enligt Financial Times källor kan myndigheterna öppna ett ”snabbspår” i tillståndsprocessen för att affären ska kunna genomföras före måndag morgon, skriver Dagens industri

Tidigare har uppgifter förekommit om att även tyska Deutsche Bank uttryckt intresse för att förvärva delar av Credit Suisse, men inga bud ska ha lagts.

Förtroendet i botten

Förtroendet för anrika Credit Suisse – nummer två i Schweiz – har körts i botten sedan den nyligen ställt in publiceringen av en årsredovisning och i veckan bekräftat att det fanns ”betydande svagheter” i den finansiella rapporteringen från banken för de två gångna åren.

Under torsdagen presenterades ett omfattande stödpaket till Credit Suisse. Trots det fortsatte investerare att sälja och aktien att sjunka.

Aktien i Credit Suisse rusade under inledningen av veckan på rykten om ett eventuellt uppköp, men under fredagen vände aktien ned igen sedan den större konkurrenten UBS förklarat att man inte var intresserade av en fusion – vilket man alltså verkar ha ändrat sig om.

Enligt Financial Times källor har styrelserna för de två storbankerna under helgen samlas på varsitt håll för att diskutera frågan. En avgörande fråga för UBS uppges ha varit riskerna ihopkopplade med Credit Suisse, som inte har varit lönsam på flera år. Därav kraven på garantier.

Ingen av de inblandade bankerna eller myndigheterna vill kommentera uppgifterna.

Ett eventuellt samgående skulle skapa en gigantisk bank, vilket också skulle innebära frågor kring konkurrenssituationen.