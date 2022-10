Sorgearbete med adhd-förtecken

VECKANS TV-FILMTIPS

Så jävla easy going





(Sverige 2022) Så jävla easy going av Christoffer Sandler visades tidigare i höst på Esbo Ciné men finns nu till allmänt beskådande på en strömningsplattform nära dig och din plånbok. Filmen bygger på en roman av Jenny Jägerfeld (Comedy queen) och även i det här fallet är det fråga om ett sorts sorgearbete, nu med en adhd-diagnos i ryggen. Jojo (Nikki Hanseblad) är en strulpetronella som nyligen förlorat sin mor. Som en följd av detta får Jojos pappa (Shanti Roney) inte aktern ur vagnen plus att apoteksräkningarna samlas på hög. Men visst finns det goda nyheter, som den allt djupare vänskapen med klasskamraten Audrey (Melina Paukkonen). Sandler bortser inte från Jojos diagnos men det är inte fråga om att hänga läpp. Här vankas det lika mycket skratt som gråt och direkt spännande blir det när Jojo lägger vantarna på ett parti partydroger som inte är hennes. C More

Alana Haim och Cooper Hoffman i Licorice pizza.

Licorice pizza





(USA 2021) Av Paul Thomas Anderson (Boogie nights, There will be blood) kan man förvänta sig det mesta och i Licorice pizza drar han till med en kärleksförklaring till den amerikanska sjuttiotalsfilmen, till en tidsanda som präglades av såväl optimism som oskuldsfullhet. I San Fernando Valley i södra Kalifornien möter vi femtonårige Gary (Cooper Hoffman) som får upp ögonen för den bra mycket äldre Alana (Alana Haim). Det går så där, betydligt bättre avkastning blir det på Garys vattensängbusiness, tills oljekrisen slår till (året är 1973) och materialkostnaderna skjuter i höjden. Hur som helst ligger fokus i filmen på stämningar och atmosfär, på vardag och verklighet. Inte sällan går tankarna till Quentin Tarantinos Once upon a time in Hollywood, korsat med Richard Linklaters Boyhood och dess uppväxtvärk. Inte så lite sympatiskt, massor med bra musik. Prime Video

Romy Schneider och Alain Delon i Farlig semester.

Farlig semester (La piscine)





(Frankrike 1969) I Saint-Tropez på franska Rivieran lyser solen praktiskt taget alltid. Så även i Farlig semester av Jacquez Deray, en psykologisk thriller med dödlig utgång. Alain Delon och Romy Schneider är det välbeställda kärleksparet som badar, älskar och dricker vin i sin lyxvilla. Men så får de besök av Schneiders gamla älskare (Maurice Ronet) som anländer med sin artonåriga dotter (Jane Birkin) i släptåg. Mer än så behövs inte för att spänningarna ska stiga till ytan. Slutresultatet är lika sexigt och suggestivt som det är franskt (i krig och kärlek är allting tillåtet). Och sedan är det bara en tidsfråga innan de amorösa turerna övergår i någonting betydligt mörkare. På den punkten påminner filmen om Claude Chabrol, som inte är främmande för ond bråd död. Fräckt så det förslår! Yle Teema lördag 22.10 kl. 21.00–23.00 och fredag 28.10 kl. 22.45–00.45

Mads Brügger och Göran Björkdahl i Cold case Hammarskjöld.

Cold case Hammarskjöld





(Danmark 2019) Dag Hammarskjöld, FN:s svenska generalsekreterare, dog år 1961 när hans plan störtade över Ndola i Nordrhodesia (nuvarande Zambia). Hammarskjöld var i färd med att mäkla fred mellan en kongolesisk utbrytarrepublik och FN:s fredsbevarande trupper och sett till de politiska spänningarna har det under åren funnits gott om konspirationsteorier. Många anser att flygplanet sköts ner, att generalsekreteraren de facto mördades. Mera om detta i Mads Brüggers dokumentär, en fascinerande historia som letar reda på belgiska stridspiloter och sydafrikanska agenter som skulle ha agerat med britternas och CIA:s goda minne. Det är fråga om en dokumentär som antar formen av en politisk thriller och trillar över hemligheter så gruvliga att Hammarskjölds tragiska öde bleknar. Yle Fem söndag 23.10 kl. 21.45–23.45

Matti Turunen och Irma Huntus i Milka.

Milka





(Finland 1980) Precis som Jorden är en syndfull sång, även den i regi av Rauni Mollberg, bygger Milka på en roman av Timo K Mukka, den brutalaste av landsbygdsskalder. I denna svidande uppväxtskildring förlagd till norra Finland är Milka (amatören Irma Huntus) tonårstjejen som vänder sig till Gud med en önskan om kärlek. Dock är det ”höbärgarkosacken” Ojanen (Matti Turunen), även känd som Kristus-Perkele, som lägrar den unga kvinnan. Men även Milkas mor (Leena Suomu) har ett gott öga till Ojanen. Anslaget är här inte fullt så naturalistiskt som i Jorden är en syndfull sång men visst känner man igen Mollbergs handstil, med allt vad det innebär av symboliska naturstudier och en karaktärsskildring där anden är stark men köttet svagt. Ett barn av sin tid, filmer av den här typen görs inte längre. Yle Teema tisdag 25.10 kl. 22.10–23.55