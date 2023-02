Pedersöreföretag kan få amerikanska ägare – värderas till över hundra miljoner euro

Amerikanska Methode Electronics Inc vill köpa det Pedersörebaserade företaget Nordic Lights. Företaget börsnoterades på Helsingforsbörsens First North-lista i somras

Köparen erbjuder 6,30 euro per aktie. Det innebär en premie på 13,4 procent då den genomsnittliga aktiekursen på Nasdaq First North under måndagen den 27 februari, dagen innan erbjudandet offentliggjordes, var 5,56 euro. Erbjudandet innebär att bolaget värderas till omkring 132 miljoner euro. Över hälften av Nordic Lights aktieägare, 56,5 procent, har godkänt budet.

Pedersöreföretaget Nordic Lights tillverkar belysning för tunga arbetsmaskiner inom bland annat gruvindustrin och skogsindustrin. Nordic Lights har sitt huvudkontor i Pedersöre, utanför Jakobstad, där dess monteringsfabrik också finns. Företaget sysselsätter omkring 300 personer och hade en omsättning på 82 miljoner euro i fjol.

Methode Electronics Inc är ett multinationellt företag, med huvudkontor i Chicago och tusentals anställda i flera olika länder. Företaget tillverkar bland annat elektronisk utrustning för transportindustrin.

Donald W. Duda, vd för Methode att Nordic Lights erbjuder ett bra komplement till deras LED-belysningslösningar och att han ser framemot ett fördjupat samarbete där Nordic Lights ska växa sig starkare. I ett meddelande till investerare kommenterar vd för Methode att Nordic Lights erbjuder ett bra komplement till deras LED-belysningslösningar och att han ser framemot ett fördjupat samarbete där Nordic Lights ska växa sig starkare.

HBL har tidigare träffat Nordic Lights vd, Tom Nordström, som i samma meddelande kommenterar Nordström att han i och med sammanslagningen med Methode ser stor potential och att den kommer ge Nordic Lights tilläggsresurser och internationella tillväxtmöjligheter.