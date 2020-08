Centralkriminalpolisen vill ha tips om man som misstänks ha dödats för flera år sedan i Södra Österbotten

Mannen försvann från Östermark år 2016 och fallet är ännu ouppklarat.

Centralkriminalpolisen utreder fortfarande försvinnandet av Östermarkbon Tapio Otsomaa, född 1955. Otsomaa försvann i Östermark (Teuva) i Södra Österbotten den 17 maj 2016 och misstänks ha blivit utsatt för brott mot liv.

De sista observationerna av honom har gjorts kring klockan 20 på kvällen på Vasavägen i Östermark. Han körde en mörkblå Volvo 740 av årsmodell 1990 i riktning norrut mot Jurva.

– Vi misstänker att någon kört mannens bil en lång sträcka med punktering på ett av däcken. Vi efterlyser ännu tips och polisen är speciellt intresserad av var i Östermark centrum och dess närområde som Otsomaas bil synts till, samt observationer av vem som kört bilen, säger kriminalöverkonstapel Jukka Harjunpää från Centralkriminalpolisen i ett pressmeddelande

Centralkriminalpolisen tog över fallet på våren förra året. Också då efterlyste polisen tips från allmänheten.

Observationer samt information om vad som hänt under kvällen kan skickas antingen per telefon till nummer 050 4564903 eller per e-post till adressen rikosvihje.krp(a)poliisi.fi.