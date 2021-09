Centern lämnade in kompromissförslag – armbrytningen fortsätter klockan 10.30

Centern har lämnat in ett kompromissförslag för hur man ska enas kring klimatfrågorna. De Gröna hade gärna fortsatt förhandla, menar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Regeringen fortsätter sina budgetförhandlingar i dag, torsdag, klockan 10.30, meddelar statsminister Sanna Marin (SDP) på Twitter.

Förhandlingarna fortsätter mellan endast partiledarna.

Ursprungligen skulle förhandlingarna avslutas i går, onsdag. Men på grund av att De Gröna och Centern inte har kunnat enas kring klimatfrågorna, drar förhandlingarna ut på tiden.

Regeringen har förbundit sig till att göra Finland klimatneutralt senast år 2035. Men inom regeringen råder det skilda meningar om hur man ska nå målet.

Sent på onsdagskvällen meddelade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) och Centerns vice ordförande Petri Honkanen att partiet lämnat in ett kompromissförslag till De Gröna.

Leppä sade att man i förslaget preciserat speciellt en punkt. Centern anser att man med hjälp av detta förslag kan nå målet att minska klimatutsläppen med 11 miljoner megaton.

– Vi är mycket nöjda med förslaget och har presenterat det för både De Gröna och statsministern, sade Leppä.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) uppgav ändå på Twitter att De Gröna hade velat fortsätta förhandla med Centern.

"Att motverka klimatkrisen är en av våra mest centrala uppgifter. De Gröna var redo att förhandla hela natten. Vi framlade många diskussionsämnen. Tyvärr avlägsnade sig Centern från förhandlingarna", skriver Mikkonen på Twitter.

Det var på onsdagseftermiddagen som statsministern gav Centern och De Gröna tid till torsdag morgon att komma med en skrivning som båda partierna kan godkänna.

– Det handlar i praktiken om en skillnad på omkring 0,2 megaton som partierna är oense om, sade Marin.

Förhandlingarna om budgetramarna för nästa år inleddes i tisdags.