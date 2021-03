Centern i Sverige vill stänga affärer för att rädda liv

Vi ser ljuset i tunneln, säger Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson till HBL, eftersom vaccinationerna rullar på väldigt snabbt. Trots det anser partiet att Sverige nu borde ta i med hårdhandskarna för att minska smittspridningen. Stäng ner är budskapet.

Centerpartiet har varit kritiskt till regeringens sätt att handskas med pandemin redan en längre tid. Medan partiordförande Annie Lööf var moderskapsledig och Anders W Jonsson ställföreträdande talade han för en utbredd smittspårning för att råda bot på "viruset i näsan" som han kallade covid-19.

Nu kräver både han och Lööf att regeringen tar i bruk den pandemilag som har varit i kraft sedan den 10 januari för att inte den tredje våg som Sverige är inne i ska bli en katastrof. Jonsson säger att regeringen har fattat besluten i sista minuten och snarare en dag för sent, medan den socialdemokratiska regeringen har talat om att ta till rätt verktyg i rätt ögonblick.

Enligt Jonsson har det inte funnits ett behov av att stänga ned tidigare eftersom det har varit oklart åt vilket håll smittan utvecklas.

– Nu är det så uppenbart att vi är i uppgångsfasen på en tredje våg. Då krävs det ytterligare skarpa åtgärder. Inte minst med tanke på att vi nu ser ljuset i tunneln eftersom vaccinationerna rullar på i väldigt snabbt takt. I det läget tycker vi att det är helt fel att varje vecka komma med några små saker eller rekommendationer.

Anders W Jonsson är inte vilken som helst riksdagsledamot med åsikter. Han är läkare, i och för sig inte smittskyddsläkare, men säger att han ständigt är i kontakt med kolleger som jobbar med det.

Han är mycket bestämd när det gäller vad som bör göras för att minska smittspridningen i Sverige. Regeringen borde tydligt signalera att "nu måste vi göra allt vi kan för att bryta utvecklingen".

– Därför har vi föreslagit att stänga ner sådana ställen där vi vet att smittan sprids, nämligen gallerior, shoppingcenter och varuhus. Det kan man göra, skarpt, med hjälp av pandemilagen.

Jonsson med sin läkarbakgrund har en klar syn på frågan om munskydd.

– Se också till att det inomhus är munskydd som gäller, i alla offentliga miljöer. Där har ju regeringen haft rekommendationer som är nästan omöjliga att följa. "Om det är en inomhusmiljö där du inte kan hålla ett avstånd på 1,5 meter under mer än 15 minuter". Vem kan följa en sådan rekommendation? I stället ska man vara tydlig och säga i offentliga miljöer alltid munskydd från och med nu.

Statsepidemiolog Anders Tegnell fick möjlighet att svara på Centerpartiets förslag på söndag i SVT. Där sa Tegnell att det är svårt att förutsäga vilken effekt de här åtgärderna skulle ha. Den skolade expertens svar, menar Jonsson.

– Det är ju det faktabaserade svaret. På det måste man göra en politisk bedömning och konstatera att det inte finns vetenskapliga bevis för att det här har en väldigt skarp effekt men vi fattar det politiska beslutet att vi gör det här ändå. Det är den sista delen av beslutsfattandet som har saknats i Sverige.

Att Sverige inte gick in för lockdown på samma sätt som de andra länderna i Norden och många stater i Europa redan i våras tycker Jonsson att är logiskt. Det finns nya komponenter nu.

– För ett år sedan fanns inte ett vaccin i sikte förrän om två-tre år. Då var det klart att en virussmitta kan man inte hantera genom att bara stänga ner. Nu har vi vaccinet inom räckhåll. Dessutom är det så att den virusvariant vi har nu är den brittiska mutationen, sannolikt kommer ytterligare mutationer och det gör det ännu viktigare att dra ner smittspridningen till en betydligt lägre nivå. En lägre smittspridning minskar också risken för nya mutationer. Det är det som är de nya komponenterna.

Samtidigt poängterar han att det fortfarande inte finns tillräckligt med vetenskapliga fakta om viruset och därför är det ännu viktigare att den politiska bedömningen görs. Han menar att det är den sortens beslutskraft som har saknats i Sverige.

Danmark är det land i Norden där vaccineringen av medborgarna har hunnit längst och en av de stora orsakerna är att all kraft är koncentrerad i en myndighet som koordinerar logistiken ända från att vaccindoserna kommer in i landet tills det att nålen sticks in i armen.

Jonsson säger att den svenska modellen när det gäller hur arbetet sammanjämkas inte fungerar.

– Jag har tät kontakt med mina kolleger, både de som jobbar med vaccination och de som jobbar med smittan, och det är uppenbart att det att vi i Sverige har spritt ut det här arbetet på 21 olika regioner inte fungerar.

Under intervjun passerar Jonsson Uppsala i sin bil och han tar smittspårningen där som exempel.

– Här bedriver man smittspårning enligt en modell, Gävleborg enligt en annan modell, man följer upp på olika sätt. Smittspårarna i Uppsala beskriver en situation där de kan ha en smittad i Uppsala som har varit i Gävle och träffat vänner. I det läget får inte smittspårarna i Uppsala fortsätta sitt jobb på andra sidan länsgränsen. I stället ska de rapportera enligt konstens alla regler till Gävle som sedan får fortsätta spårningen. Det är alldeles uppenbart att samordningen mellan parterna här inte fungerar. Då har vi sagt att då måste regeringen också där ta kommandot.

Lösningen är enligt Jonsson en pandemisamordnare som finns på regeringskansliet och ser till att alla bitar fungerar ihop.

Jonsson tror att utvärderingen av pandemin kommer att leda till en omorganisering av det nuvarande systemet med 21 fristående smittskyddsläkare i regionerna och Folkhälsomyndigheten som ännu en kock i soppkoket.

– Jag tror att i ett krisläge som det här kan man inte ha den här organisationen. Men just nu kan man inte göra om förvaltningen. Därför måste regeringen gå in och ta kommandot.