Cecilia Damström tilldelas Teostopriset för musikstycke om klimatkrisen

Den finlandssvenska tonsättaren Cecilia Damström grät i luren när hon fick veta att hon blev nominerad till Teostopriset i år. På torsdag kväll fick hon och tre andra vinnare ta emot priset, med den största prissumman någonsin.

– Det känns helt fantastiskt! Det är en stor ära att vara den första kvinnan inom klassisk musik som tilldelas priset, säger kompositören Cecilia Damström.

Teostopriset har sedan 2003 delats ut årligen till inhemska och innovativa musikstycken, och är ett av Nordens största konstpriser. På grund av coronapandemin delas priset ut till flera musikstycken från både 2020 och 2021 i år.

Damström tilldelas priset för musikstycket ICE som hon komponerade för Lahtis symfoniorkester i fjol. De andra pristagarna är saxofonisten Linda Fredriksson för sitt första soloalbum Juniper, Johanna Rasmus och arbetsgruppen bakom Yonas album Uni johon herään, och Eevil Stöös och arbetsgruppens verk på albumet Marsipan Wave.

Prissumman på 60 000 euro är större än någonsin tidigare, och delas jämt mellan de fyra pristagarna.

Musikstycket ICE är uppbyggt på symmetriska ackord bestående av sex toner som ligger lika långt ifrån varandra, för att efterlikna den hexagoniska struktur som is består av, berättar Damström. När ackorden fasas in och ut i verket symboliserar det is som smälter till vatten, och vatten som blir till is.

– Det har alltid varit naturligt för mig att jobba med planerade narrativ, jag skulle säga att jag skriver emotionell musik, säger Damström.

När den isande klangen från stråkarna återkommer med allt kortare intervaller beskriver det klimatförändringen, berättar hon. Till sist kommer en kollaps i verket, och man hör hjärtslagsliknande pulser. Då kämpar jorden för sin överlevnad.

I stycket hörs också en cykelklocka ringa tre korta, tre långa, och tre korta signaler. Inspirationen till SOS-meddelandet är hämtad från en HBL-artikel som Damberg läste för ett par år sedan, som handlade om hur Lahtis gick från att vara en bilburen industristad till att bli utsedd till Europas miljöhuvudstad i fjol.

– Efter cykelklockan återgår stycket till den isande vintern igen. Om vi tar klimatfrågorna på allvar kan vi genom positivt mänskligt agerande vända på utvecklingen, säger Damström som varit vegetarian i 20 år.

Läs också: Linda Fredriksson solodebuterar: "Det är härligt att improvisera på scen".

Konstnärer har ett ansvar att försöka göra världen till en bättre plats, genom att engagera sig i olika samhällsfrågor, menar Damström.

– Jag tror att det är lätt hänt att man distanserar sig från olika kriser om man endast läser på om fakta. Som konstnärer kan vi väcka emotionellt engagemang och empati för vår planet, våra medmänniskor, och jämlikhet, då är det svårare att titta bort.

Damströms webbsida och sociala medier framstår som väluppdaterade och professionella, och hon har startat ett nyhetsbrev där hon skriver om aktuella evenemang och projekt. Hon håller med om att det kan verka ovanligt, eftersom det finns en fördom om att klassiska musiker mest vill sitta ensamma i ett hörn och syssla med sin musik.

– Men jag är en extrovert person! Och jag vill komma bort från missuppfattningen om att klassisk konst är något elitistiskt.

Årets pristagare valdes av en jury bestående av Teostoprisvinnarna från 2020: Jesse Markin och Totte Rautiainen, Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén och journalisten Maria Veitola.

Läs också: En ambitiös seglare i musikens skärgård – Cecilia Damströms väg var aldrig lätt

Läs också: Bland krokodiler och strutsar på Djurens planet