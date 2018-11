Cecilia af Forselles ny överbibliotekarie för Nationalbiblioteket

Cecilia af Forselles (f. 1954) har utnämnts till ny överbibliotekarie för Nationalbiblioteket.

Sedan 2005 har hon varit bibliotekschef på Finska Litteratursällskapet. Hon har bred erfarenhet av Nationalbiblioteket och biblioteksbranschen, och var bland annat huvudredaktör för Nationalbibliotekets utgåva The A. E. Nordenskiöld Collection: Annotated Catalogue of Maps made up to 1800.

Cecilia af Forselles ser fram emot att få arbeta tillsammans med toppförmågor inom biblioteksbranschen.

– Såväl den enskilda medborgaren som vetenskapssamhället och hela nationen är beroende av sitt minne. Minnet är en förutsättning för att vi ska förstå dagens värld och kunna bilda oss en uppfattning om framtiden. Det är också viktigt att Nationalbiblioteket förvaltar och utvecklar digitala tjänster för medborgarna och forskarna. På så sätt främjas också kulturarvsmaterialets och kulturarvstjänsternas synlighet. Jag vill att biblioteket ska främja lösningar för öppen vetenskap och tjänstemiljöer i samarbete med andra bibliotek och organisationer.

Rektor Jari Niemelä gläder sig åt utnämningen.

– Cecilia har en grundmurad kunskap om minnesorganisationer, gedigen erfarenhet av ledarskap och hon är bekant med Nationalbiblioteket sedan tidigare, både som anställd och som direktionsmedlem. Därmed har hon utmärkta insikter i bibliotekets styrkor och verksamhet. Bibliotekets insatser för att göra material öppet tillgängliga för forskare och medborgare är en viktig framgångsfaktor för oss.

Cecilia af Forselles tillträder sin nya tjänst den 7 januari 2019.