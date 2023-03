Sanna Marin om ryska konsulatet på Åland: Diskuterat i regeringen

– Jag är glad att besöka Åland.

Med de orden på svenska inledde statsminister Sanna Marin (SDP) presskonferensen på sitt första officiella Ålandsbesök i dag.

Att statsministern gör sitt första offentliga besök på Åland bara några veckor innan den nuvarande regeringsperioden är över beror framför allt på coronaläget och Rysslands krig mot Ukraina.

Marin har varit på väg flera gånger men tvingats ställa in. När självstyrelsen firade 100-årsjubileum den 9 juni 2022 var hon inbjuden men tvingades stanna hemma efter att ha testat positivt för covid-19. Året innan skulle hon och Sveriges dåvarande statsminister Stefan Löfven (Socialdemokraterna) träffas på Åland men också det ställdes in på grund av pandemirelaterade orsaker. Inte heller den här gången klarade man av att undvika sjukdomsfall, men den här gången var det ändå lantråd Veronica Thörnroos (C) som tvingades stanna hemma på grund av förkylning och vice lantråd Harry Jansson (C) fick stå värd.

Säkerhetspolitiken stod högt på dagordningen också i dag och Marin konstaterar att Ålands läge är centralt för säkerheten i hela Nordeuropa.

– Förändringar i det säkerhetspolitiska läget har alltid tagits mycket seriöst här, sade Marin och tillade att hon ser fram emot att besöka Bomarsunds fästning senare under tisdagseftermiddagen.

Statsminister Sanna Marin promenerade från Ålands sjöfartsmuseum till Ålands lagting i vackert vinterväder. På vägen passerade hon det ryska konsulatet i Mariehamn och den intilliggande Ukrainaplatsen där demonstranter dagligen samlas för att protestera mot Rysslands krig i Ukraina.

Sanna Marin och vice lantråd Harry Jansson svarade på mediernas frågor i Ålands sjöfartsmuseum på tisdagen.

Presskonferensen hålls på Ålands sjöfartsmuseum. Bara några hundra meter därifrån vajar Rysslands flagga utanför det ryska konsulatet i Mariehamn i gnistrande vackert vinterväder.

Konsulatet har väckt mycket diskussion, framför allt efter den 24 februari 2022. I förra veckan varnade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i en HBL-artikel för att ambassader och kontor kan användas som täckmantel för spioneri. Också skyddspolisens chef Antti Pelttari har nyligen sagt till HBL att finska skyddspolisen noggrant följer med det ryska konsulatet på Åland.

Frågan om det ryska konsulatet på Åland har också varit uppe i på regeringsnivå, säger Marin.

– Den här frågan har också diskuterats inom regeringen. Men vi har inte fattat några beslut och det finns rådande avtal och historiska skäl till det här, säger hon och konstaterar att det är Utrikesministeriets ansvarsområde och att man också måste föra väldigt grundliga diskussioner med Åland.

Efter statsministern svar säger vice lantrådet Harry Jansson att man må tycka vad man vill om det ryska konsulatet på Åland men varken Finland eller Åland ska göra något som stör eller strider mot de internationella avtal som reglerar Ålands ställning.

– Konsulatet är ett resultat av ett sådant avtal. I tider när folkrätt är helt bortkastat i Ukraina är det än viktigare att det normala världssamfundet respekterar de gemensamma regler vi har på bordet. Finland och Åland måste visa ett demokratiskt sinnelag oavsett vilka hemskheter som pågår.

Tack för Natoprocess

Jansson passade på att tacka statsministern för det sätt regeringen har skött Natoprocessen.

– Vi är mycket tacksamma för den mycket svåra utmaningen att få med Ålands speciella status in i Natofamiljen, sade Harry Jansson.

På frågan om vad som händer med Ålands säkerhet om Finland går in före Sverige i Nato svarar Marin som tidigare.

– Det är en fördel för både Finland och Sverige, men också för hela Nato att länderna går med samtidigt, enligt mig. Vi har en gemensam nordisk säkerhetsomgivning, vår försvarsplanering har redan i dag god kontakt med Sverige. Det är i allas intresse att Finland och Sverige går med samtidigt precis som vi inledde den. Men vi kan förstås inte bestämma för Ungern och Turkiets del på vilket sätt de ratificerar.

– Finland och Sveriges Natomedlemskap stärker säkerhetsläget i Östersjön och säkerheten i hela Norden. Medlemskapen har förberetts i gott samförstånd också med Åland. Vi vill se på framtiden med tillförsikt och vi känner er (ålänningar) som raska, envisa och pragmatiska människor.