Född: 1986 i Helsingfors.

Bor: I Montreal, under våren i New York.

Verksam som: Doktorand och programmerare.

Aktuell med: Brevboken Kuulumme toisillemme – kirjeitä ja kirjoituksia ystävyyden politiikasta (Khaos Publishing).

Brevväxling jag rekommenderar: Hannah Arendt och Martin Heidegger, 1925–1975.

Gör helst med vänner: Roadtrips med många simturer.

Läser i sommar: Joseph Weizenbaums Computer power and human reason: From judgment to calculation.