Kommentar: Premier League hedrar drottningen, men på fel sätt

Kring lunchtid på fredagen gick engelska Premier League ut med beskedet att man skjuter upp alla helgens fotbollsmatcher i England. Detta med anledning av drottning Elizabeths död.

Man gör det av respekt för den bortgångna drottningen, skriver man på Twitter.

Ett väntat beslut, helt klart. Men det betyder inte att det är ett vettigt beslut. I själva verket finns det flera anledningar att ifrågasätta Premier Leagues, English Football Leagues och fotbollsförbundet FA:s beslut i det här fallet.

Folket i Storbritannien gick till jobbet som vanligt dagen efter Elizabeths bortgång. För de fotbollsintresserade i Storbritannien – och framför allt i England – är helgerna en chans att glömma vardagens problem och njuta av en dag på puben och läktaren tillsammans.

Det här hade varit ett ypperligt tillfälle att hedra hennes majestät. En tyst minut, nationalsången och en fanfar innan matcherna hade stärkt gemenskapen bland det brittiska folket. Men nu valde Premier League en annan väg.

Det ska också nämnas att spelschemat för de europeiska toppklubbarna är väldigt hektiskt denna höst, på grund av ett insprängt VM i Qatar i november och december. Nu står det alltså klart att en hel omgång måste flyttas. Att hitta någon vettig lucka blir lättare sagt än gjort.

Dessutom är det fortfarande oklart vad som händer med nästa veckas matcher. Drottningens död torde följas av en tio dagas period av sörjande. Ska man skjuta upp de europeiska cupmatcherna som ska spelas i Storbritannien på tisdag, onsdag och torsdag? Och hur blir det med nästa veckas ligaomgång?

Det kan bli en hel del matcher att hitta nya datum för. Hur ska man göra det då många lag redan spelar två matcher i veckan?

Beslutet blir ännu svårare att förstå efter beskeden om att golftävlingar på PGA-touren och cricket- och rugbymatcher i stor utsträckning kommer spelas som vanligt i Storbritannien under veckoslutet. Lägg då till att den brittiska regeringen inte ställde några som helst krav på att ställa in sportevenemang under dagarna efter Elizabeths död. Man får nästan känslan av att FA och Premier League vill visa att de är speciella genom att skjuta upp helgens omgång.

Den svenska fotbollsjournalisten Peter Hyllman beskriver beslutet som ”ett beslutsfattande präglat mer av rädsla för kritik än av rationalitet” på Twitter . Han är onekligen något på spåren.

Premier League har blivit en global fotbollsliga, både på gott och ont. Tusentals supportrar till de olika klubbarna har bokat resor, hotell och matchbiljetter för att se sina favoritlag live, kanske för första gången. Det nya matchdatumet kanske inte passar för många av supportrarna. Beslutet att skjuta upp slår väldigt hårt mot dem.

Rojalisterna får ursäkta, men ett beslut som leder till att tusentals människor tvingas ändra sina helgplaner och förlorar massvis med pengar är inte ett bra sätt att visa respekt för Elizabeth.

Efter två hela år av pandemi och restriktioner hade det här varit ett ypperligt tillfälle för folket i Storbritannien att enas på fotbollsläktarna. Nu får man sörja hemma i stället. Undrar vad drottningen hade föredragit.