Stora Tuna OK skrev historia i Jukola

OK Linne var tvåa och Helsingin Suunnistajat trea i orienteringsfesten i Borgå. Tampereen Pyrintö tog fjärde plats, medan Koovee var femma.

Stora Tuna OK:s lag bestod av Jesper Svensk, Olle Kalered, Joakim Svensk, Anton Sjökvist, Henrik Johannesson, Viktor Svensk och Emil Svensk.

OK Linné låg fortfarande i ledningen efter femte sträckan, med hela 3,5 minuter före Tampereen Pyrintö och nästan 6 minuter före Stora Tuna. Under sjätte sträckan drog Viktor Svensk en suverän insats, vilket gav ett bra utgångsläge för brorsan Emil Svensk under ankarsträckan.

Emil Svensk tog in OK Linnés tre minuters försprång under sista sträckan. I slutet sprang Svensk och Linnés ankare Lukas Lilland tillsammans. Emil Svensk ryckte ifrån under de sista kontrollerna och ledde Stora Tuna till segern.

Tampereen Pyrintö låg länge bra till, men tappade greppet om topplaceringarna under ankarsträckan. Pyrintö tvingades starta utan VM-medaljören Elias Kuukka. Helsingin Suunistajat steg i slutet till tredje plats.

Helsingin Suunnistajats lag bestod av Tuomas Heikkilä, Einari Heinaro, Topi Syrjäläinen, Arttu Syrjäläinen, Veli Kangas, Mathieu Perrin och Olli Ojanaho. Laget presterade stabilt, höll sig hela tiden i topp tio och Ojanaho hade den tredje snabbaste tiden under ankarsträckan.

– Det blev några små missar under ankarsträckan och jag är inte övertygad om att jag valde rätt rutt varje gång. I Jukola vet man aldrig om det finns ett spår som kan göra andra rutter snabbare, så det är alltid lite lotteri. Det var ändå i huvudsak en bra och kontrollerad prestation som man kan vara nöjd med, säger Ojanaho.

– Vi orienterade som lag jämnt, säkert och med en bra attityd med Topi i spetsen. Han lyckades kämpa genom svårigheterna under den tredje sträckan. Vi kan vara nöjda med brons.