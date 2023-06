Veckans filmtips: Från Badding och pride till danskt IS-helvete

VECKANS FILMTIPS

Badding





(Finland 2000) När Markku Pölönen ger sig i kast med rocksångaren Rauli Badding Somerjoki (1947–1987) ligger de feta åren långt tillbaka i tiden. Ångesten, spriten och de sociala fobierna har i praktiken satt punkt för karriären. Så när Pertti Koivulas promotor försöker locka med ett comebackgig väljer Badding (Janne Reinikainen) att ducka. Hellre då åka hem till morsan i Somero, i sällskap av råddaren och barndomsvännen Peter Franzén som har sina egna anledningar att haka på. Ett sorgmodigt livsöde som varvas med scenframträdanden från sjuttiotalet men det räcker inte för Pölönen som iklär filmen sagans form och slarvar med detaljerna. Reinikainen är hyvens, genuint tragisk, men filmen känns på tok för spretig. Mera Pölönen, lyckad sådan, vankas det i novellfilmen Lyckans land på Yle Arenan. Yle TV2 fredag 23.6 kl. 21.50–23.30 och söndag 25.6 kl. 14.00–15.40

Stefano Accorsi och Sara Ciocca i För evigt.

För evigt (La dea fortuna)





(Italien 2019) prideveckan uppmärksammas även i Yle och därav Ferzan Özpeteks För evigt med handlingen förlagd till Roms hbtq-kretsar. Alessandro (Edoardo Leo) och Arturo (Stefano Accorsi) är älskande sedan femton år tillbaka men nu börjar förhållandet knaka i fogarna. Inte blir det bättre av att Alessandros gamla flamma (Jasmine Trinca) plötsligt en dag knackar på dörren. Hon undrar ifall killarna kunde tänka sig att ta hand om hennes två barn under tiden som hon genomgår en läkarundersökning. Ogärna går man närmare in på detaljerna men resultatet är ett vardagligt kaos som tillspetsar Alessandros och Arturos relationsbekymmer. Filmen sticker inte under stol med den homosexuella livsstilens avigsidor men det oaktat är slutresultatet varm och sympatiskt, även överraskande. Mera pride: Carol (tisdag) och Jag dejtar Amber (fredag 30.6). Yle Teema onsdag 28.6 kl. 21.30–23.25 och lördag 1.7 kl. 22.40–00.33

Emmanuelle Seigner och Harrison Ford i Frantic.

Frantic





(USA 1988) Roman Polanski är inte känd för att göra genrefilm men det här är en renodlad thriller med drag av Alfred Hitchcock och hans uppsättning av intet ont anande protagonister. Harrison Ford alias Richard Walker är den amerikanska läkaren som i sällskap av sin hustru (Betty Buckley) åker till Paris för att närvara vid en internationell konferens. Förra gången de hade vägarna var det fråga om en bröllopsresa men nu väntar något helt annat när hustrun försvinner ur hotellrummet, till synes spårlöst. Det är upptakten till ett febrigt och desperat mardrömsscenario som förvisso inte saknar komiska eller surrealistiska drag. Ford ackompanjeras av Emmanuelle Seigner, en fri själ som till skillnad från Walker kan Paris gator och gränder. Ett av Harrison Fords starkare rollarbeten, inte helt olikt det han levererade i Jagad från 1993. Musik av Ennio Morricone, maestro. TV5 torsdag 29.6 kl. 21.00–23.25, fredag 30.6 kl. 23.10–01.40 och natten till torsdag 6.7 kl. 00.45–03.00

Esben Smed i Ser du månen, Daniel.

Ser du månen, Daniel





(Danmark 2019) Ser du månen, Daniel av Niels Arden Oplev och Anders W Berthelsen påminner om Jesper Ganslandts 438 dagar, filmen om journalisterna Martin Schibbyes och Johan Perssons umbäranden i oroshärdarnas Etiopien. I den danska filmen är det frilansfotografen Daniel Rye (Esben Smed) som i samband med ett jobbuppdrag i norra Syrien tillfångatas av en gruppering med kopplingar till Islamiska staten. Och eftersom den danska staten blankt vägrar att förhandla med terrorister är det upp till Daniels familj att försöka hosta upp lösensumman. Välspelat, brutalt och smärtsamt realistiskt, komplett med ett vinnande manus av Anders Thomas Jensen. Rye var samtida med den amerikanska journalisten James Foley (Toby Kebbell) som gick ett om möjligt ännu mera tragiskt öde till mötes. Yle TV1 fredag 30.6 23.16–01.28