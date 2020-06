CBS: Trump krävde 10 000 soldater

Donald Trump krävde att 10 000 militärer skulle placeras ut i USA omedelbart, uppger en regeringskälla till CBS News.

Källan uppger att kravet kom under ett hätskt möte i Vita huset i måndags morse. Men justitieminister William Barr och försvarsminister Mark Esper ska ha avstyrt det genom att be guvernörer kalla in delstaternas nationalgarden i stället.

Presidenten höll sedan ett tal där han hotade med militär om inte protesterna stävjades.