IL: Mika Aaltola ställer upp som presidentkandidat

Mika Aaltola leder Utrikespolitiska institutet, och började förekomma i medierna så gott som dagligen efter att Ryssland anföll Ukraina i februari 2022.

I olika enkäter inför presidentvalet 2024 har Aaltola varit påfallande populär. Pekka Haavisto och Olli Rehn är de två andra som har fått mycket stöd.

Mika Aaltola själv har varit uppenbart smickrad över stödet och även visat intresse för att kandidera. Han har med sina uttalanden om sin eventuella kandidatur också hållit liv i intresset.

Nyhetsbyrån STT skriver att Mika Aaltola enligt deras uppgifter nästa vecka kommer att meddela om han kandiderar, något som källor bekräftar för tidningen Iltalehti. Enligt tidningens uppgifter kommer Aaltola att ställa upp som kandidat.

Om Aaltola kandiderar blir det troligen via en valmansförening eftersom inget parti åtminstone offentligt har visat intresse för Aaltola. Det behövs 20 000 stödkort för att att en valmansförening ska kunna ställa upp en presidentkandidat.

Hittills har tidigare utrikesminister Pekka Haavisto (De Gröna) och Finlands Banks chefsdirektör Olli Rehn (C) meddelat att de ställer upp i valet. De har valt att ställa upp via valmansföreningar och inte direkt för sina partier och samlar just nu de stödkort som krävs. Även Jussi Halla-aho och Harry "Hjallis" Harkimo har meddelat att de kandiderar. Rörelse Nu har redan beslutat ställa upp Harkimo, medan Sannfinländarna torde fatta ett formellt beslut om Halla-aho på sin partikongress i mitten av augusti.

Även en rad små partier har ställt upp kandidater och centerns Paavo Väyrynen samlar för tillfället stödkort för sin kandidatur.

Samlingspartiets kandidat ska klarna inom den närmaste tiden. Det spekuleras i att tidigare statsminister och utrikesminister Alexander Stubb kommer att ställa upp för Samlingspartiet. Också försvarsminister Antti Häkkänens namn har nämnts.

SDP har inte heller nominerat sin kandidat, man väntar på EU-kommissionär Jutta Urpilainens besked om hon kan tänka sig att kandidera. SDP har sin ordinarie kongress i början av september, men på agendan nämns inte presidentkandidaten. Kongressen ska välja ny partiordförande efter Sanna Marin. Hon har upprepade gånger sagt att hon inte kommer att kandidera i presidentvalet.

SFP har ännu inte utsett en presidentkandidat ännu, inte heller Vänsterförbundet.

Presidentvalet ordnas om ett halvt år, 28.1.2024. Om ingen kandidat får över hälften av rösterna ordnas en andra omgång 11 februari 2024 mellan de två kandidater som har fått mest röster.

Sauli Niinistö har varit president i två 6-årsperioder och kan inte längre ställa upp i valet.