Sverige klart för semifinal

I 70 minuter fanns bara ett lag på Eden Park i Auckland. En VM-kvartsfinal som på förhand sett kändes oviss och jämn. Men då det kvartsfinalen väl körde i gång satte sig ett Sverige med en så ruskig mängd mästerskapsrutin att det räcker och blir över bekvämt i förarsätet och kontrollerade matchen totalt.

1–0 i paus kunde likaväl ha varit 3–0 eller 4–0. Japan hade ingenting att komma med framåt men det hade mest att göra med att Sverige var så hundraprocentigt klockrent.

Sverige satte rytmen, angav tempot och fick de flyfotade japanskorna att se totalt vilsna ut. Svenskorna ägde mera boll och verkade njuta av stundens allvar. För motståndarna hade inramningen totalt motsatt effekt. Allt det flyt Japan haft i sitt spel var spårlöst försvunnet i den kyliga kvällen i Auckland.

Amanda Illestedt gjort 1–0 i efterdyningarna av en svensk frispark. Det svenska specialkunnandet på fasta situationer är snart värt en liten handbok. Svenskorna är bäst i VM på den biten. 2–0 kom på en straff som också orsakades av en fast situation. Från elva meter satte Filippa Angeldal bollen i nedre hörnet på det självklara sättet en spelare med självförtroendet i skick gör.

70 minuter in i matchen vaknade Japan till kamp och lyckades faktiskt skaka om Sverige lite. En oerhört lätt- eller snarare feldömd straff kunde ha gett 2–1 men bollen satt i ribban och studsade ut. Där och då, med kvarten kvar på klockan, trodde de flesta att matchen var avgjord.

Men Japan samlade nytt mod och nya krafter och fick in reduceringen via Honoka Hayashi. Före det hade Japan haft en frispark i ribban som via svenska målvakten Musovic rygg gick i stolpen och ut. Så visst hade svenskorna, precis som mot USA i åttondelen, marginalerna på sin sida.

Japan fick, med tio minuters stopptid, alldeles tillräckligt med tid på sig för att forcera in en kvittering men i stället för att lugnt och metodiskt bygga upp några anfall av klass blev det i stället panikbollar med okänd mottagare för hela slanten. Panik och dåliga beslut brukar sällan leda till något gott.

Sverige kunde hålla undan utan större problem, vinna med 2-1, och boka en biljett till semifinalen mot Spanien på tisdag.