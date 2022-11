Westerlund efter kvalförlusten mot Österrike: ”Vi måste sticka in näsan och vara mera elaka”

Matchparet var avgjort redan före mötet i Vanda. Österrike kom med 37–22 i ryggen till returmötet och hade i praktiken redan säkrat sin medverkan i fortsatt VM-kval.

I Vanda blev det 35–28 till gästerna men Finland stod upp betydligt bättre än i första mötet. Tre mål upp i paus blev sju efter 60 minuter men insatsen mot ett på förhand sett betydligt starkare motstånd var godkänd.

– Orsaken till de många tekniska felen är att våra spelare känner sig lite stressade. De är inte vana att spela mot så här bra och fysiska spelare och då är det lätt hänt att det blir lite misstag.

Nere i Österrike förlorade Finland sista kvarten med 2-12 men nu kom inget ras.

– Inställningen var bra. Och det känns som att vi ger allt. Men det är klart att vi ligger rejält efter då det gäller fysiken.

Hur stort är glappet?

– Österrikiskorna tränar åtta-tio pass per vecka. I Finland är det fyra-fem per vecka. Skillnaden blir 20 pass per månad och det är en enorm skillnad. Nu möter vi proffs och för de flesta av våra spelare är det här en hobby. Det är klart att det syns ute på planen. Men jag är nöjd med attityden tjejerna visar.

Det finska VM-kvalet tog slut i Vanda och nu väntar seriespel innan nästa landskamper står i turen någon gång i slutet av februari. Nästa tävlingsmatch kommer i juni då förkvalet till EM sparkar i gång.

– Försvarsspelet är rätt ok i dag då vi väl hinner hem. Men framåt finns det en hel del att önska. Vi måste orka satsa i 60 minuter för att kunna rubba så här bra lag. Periodvis är det bra men det är för ojämnt. Men det beror också på att spelarna får sig en smäll varje gång de gör en satsning. Det är de inte vana med i den inhemska ligan, säger Westerlund.

Vad vill du se då EM-kvalet inleds på sommaren? Vad måste Finland bli bättre på?

– Många saker men kanske framför allt måste offensiven bli bättre. Det gör ont att göra mål i handboll på den här nivån och våra spelare måste våga sticka in näsan. Vi måste helt enkelt bli lite mera elaka, säger Westerlund.