Krönika: Finn glädjen – i tiden, i livet, i jobbet

”Mamma, jag vill inte gå till skolan! De är så elaka mot mig.”

”Men kära du, du måste. Du är ju rektor.”

Inte ett skämt utan en gnutta sanning. Att återvända från semester till arbete, från sommar till höst, från lek till allvar är inte ens tänkt att alltid vara lätt. Att bli vuxen är mödosamt, men ett måste. Arbetsplatsen är inte en dagis eller terapigrupp. Den finns till för oss för att åstadkomma resultat tillsammans, men även för att mogna själva – och trivas i den processen.



Några av oss rymmer gladeligen till jobbet. Där finns struktur, vuxen feedback, mätbara resultat, beröm och lugn. Där slipper man den stressiga hemmavardagen, vare sig det handlar om barnfamiljens känslomässiga krav med oändlig städning och brist på egentid eller den ensammes tomma tristess.

Många av oss bävar dock inför det börjande arbetsåret. Vi minns fjolårens burnout, boreout, utmattning, empatitrötthet, utfrysning, svindlarsyndrom, mobbning, permitteringar. Vi minns alla hoppfulla entréer som har kraschlandat, och vet att om ett par månader känns det som om vi inte hade haft semester alls. Om hela din semester har gått åt till återhämtning, har du sannerligen donerat din sommar åt arbetsgivaren.



I princip vet vi alla att det gäller att börja ”dra gränser” – igen. Bara man kunde värna om sig själv! Ta då stöd i att du som arbetstagare är skyldig att se till att den arbetskraft du säljer är kurant. Din ork är alltså ett gemensamt intresse.

Forskning visar att ingen sjukledighet, gemensamhetsjippo eller attitydändring räcker, om inte själva arbetsuppgiften och arbetsförhållandena ändras till det bättre. I en dåligt fungerande arbetsgemenskap måste alla ändra sig – inte bara du och din lilla attityd.

Likaså har du en plikt och en rättighet till sådana arbetsförhållanden – tid, resurser, info, lön – som gör det möjligt för dig att prestera. Dagens vanligaste arbetsetiska problem är: ”Jag får inte jobba så bra som jag vill och kan.” Att varje dag måste leva mot sitt samvete tär på människan. Ta itu med saken!



Njutningsfullt och resultatinriktat arbete handlar om både kvalitet och kvantitet, inte bara om gränser utan också om innehåll. Allt prat om att du lär dig enbart utanför din bekvämlighetszon kan vi glömma och i stället ta till begreppet ”trygghet”.

Att känna dig trygg i livets olika roller betyder inte lättja, bekvämlighet och initiativlöshet, utan mod och marginal att nyfiket ta risker, ödmjukt lära av dina fel och produktivt bygga vidare på dina framgångar.

Vila är ju färskvara. Den kan inte lagras hur länge som helst.



Så hur göra för att bevara livsglädjen på jobbet?

Du kan börja med att fundera hur just du arbetar bäst, när trivs du med dig själv och ditt jobb, hur blir det ett bra arbetsflöde – och försök se till att du får arbeta just på ditt naturliga sätt merparten av arbetsveckan.

Perfektionism och prokrastinering (uppskjutarbeteende) är dagens trendiga tvillingdiagnoser. Men du behöver inte vara rädd för det ofullkomliga, inte vara en triathlonist, du behöver inte alltid jobba till hundra procent. En professor uppmuntrar sina gradurädda studenter att inte sikta mot taket ovanför utan mot golvlisterna – och se, det blir helt hyfsade resultat.

Ett annat beprövat sätt är att granska sitt jobb, sitt ork – ja, sitt liv – med att tänka: Hur skulle jag jobba om det inte fanns någon pension? Vila är ju färskvara. Den kan inte lagras hur länge som helst.

Vad är mitt saldo för vad jag orkar med under en dag, under en vecka eller under ett halvt år? Hur får jag mitt arbete och min tid gjorda så att jag kan arbeta på mitt sätt hur länge som helst? Att inte satsa på tid som kanske aldrig kommer.

Alltför många har satsat allt på sitt jobb för att ”leva” sitt liv ”sedan” – och varit döda inom första pensionärsåret. Du är både kropp och själ. Stanna. Lyssna till din kropp, annars börjar den skrika. Lyssna till dina tankar, annars tystnar de.

Tid är det enda demokratiska vi har i världen, samma timmar per dygn, rik som fattig.

Ytterligare ett bra, om än tufft sätt är att prioritera. Gör upp en lista på allt du vill få upplevt och gjort nästa år – och sedan halvera tiden. Vad stryker du från listan, vad blir kvar? Det ska du ta dig tid att göra. Röj undan tidstjuvarna! Komplettera att-göra-listor med vill-göra-listor och följ upp dem.



Tid är det enda demokratiska vi har i världen, samma timmar per dygn, rik som fattig. Just nu, mellan augusti och september, tycks tiden ändra sin karaktär: från lång och ledig till ryckig och rutinartad, från egen till andras, från ljus till mörker.

Bra dagar ska göra dig glad. Dåliga dagar ger dig erfarenheter. Värsta dagarna ger dig lärdom. Och de bästa dagarna ger dig mening och minnen.

Sommaren lämnar dig nu på höstens tröskel med många frågor om dig själv, om jobbet, om livet. Sök svaren nu; dagarna mörkna minut för minut.