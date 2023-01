Elstöd eller elavdrag? – Så här vet du vad du ska ansöka om

Vad är elavdrag?

Elavdrag är ett tillfälligt avdrag i beskattningen på grund av de höga elpriserna. Avdraget beviljas enbart för elförbrukningen mellan januari och april 2023. Avdraget kan bara beviljas för en bostad, den stadigvarande bostaden. Boendeformen spelar ingen roll: det kan vara en egenägd bostad eller hyresbostad.

För att få beviljat elavdrag ska elkostnaderna vara mer än 2000 euro för de fyra månaderna. Elavdraget är 60 procent av de elkostnader för januari–april som överstiger 2000 euro. Avdragets maximibeloppet är 2400 euro per bostad, vilket fås om elkostnaderna är över 6000 euro under perioden januari–april. Avdraget ges utifrån elräkning per bostad, inte per person. Elavdraget kan delas med den person du bor med om båda har betalat elkostnader.

Självrisken för elavdraget är 100 euro. Detta tillsammans med de andra hushållsavdragen och om du inte har andra hushållsavdrag dras självrisken av från elavdraget.

Om inkomstkatten du kommer betala under 2023 är minst lika med beloppet på elavdraget så är du beviljad elavdrag. Om inkomstskatten är lägre är det elstöd som gäller.

Vad är elstöd?

Temporärt elstöd är för dem som inte kan beviljas elavdrag till fullt belopp. Elstödet betalas av FPA för perioden januari–april 2023. Elstödet betalas bara för en bostad som måste vara belägen i Finland.

Maximibeloppet för elstödet är 660 euro per månad. För att uppnå detta belopp ska kostnaderna överstiga självrisken med 1500 euro. Självrisken för elstöd är 400 euro per månad och elstödets belopp är 60 procent av de elkostnader som överstiger självrisken. Minimibeloppet som betalas ut är enligt lagen fem euro per månad.

När ska man ansöka om elstöd respektive elavdrag?

Ansökan om elstöd behöver inte göras genast. Det kan vara svårt att räkna ut sin elförbrukning på förhand om elräkningen ännu inte kommit, och därav veta om man ens är berättigad elstöd. Spara därför räkningarna från januari till april, eftersom det är det möjligt att ansöka om stödet ända fram till den sista december 2023.

FPA:s tillförordnade förmånschef Kirsi Metsävainio svarar i ett mejl till HBL att ansökningarna behandlas så snabbt som möjligt:

”När ansökan behandlats, får kunden får pengarna till kontot efter två bankdagar. Till exempel om beslutet gavs på en fredag kommer stödet synas på kontot på tisdag.”

Ansökan om elavdrag kan även den göras närsomhelst. Som med elstödet är det enklast att göra det i efterhand när man med säkerhet vet sin inkomstskatt för 2023 och den totala elkostnaden under januari–april.

Metsävainio svarar att det kan löna sig att vänta med ansökan:

”Om du klarar av att betala elräkningarna utan stöd och inte ännu vet om du omfattas av elavdraget, kan du väl vänta och se hur den egna situationen utvecklas.”

Ansökan om elstöd görs via MittFPA och elavdrag via skatteförvaltningen.

Regeringens engångsersättning för elräkningar

I tisdags inledde regeringen remissbehandlingen av det föreslagna elstödet. Enligt det nuvarande förslaget handlar det om ett engångsstöd som betalas ut retroaktivt för perioden november–februari.

Stöder kommer att vara tillgängligt för alla som betalar mer än 10 cent per kilowatt timme för sin el. Den maximala ersättningen är 700 euro i månaden. Stödet kommer att innehålla en självrisk på 90 euro per månad.

Om du uppfyller kraven för stödet måste du inte göra en skild ansökan. I stället ersätter elbolaget automatiskt en del av din följande elräkning.