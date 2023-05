”Kan ni inte höra ropet” – barn från Kottby och Åshöjden demonstrerade för klimatet mitt under regeringsförhandlingarna

– There is no planet B! ropade de sex demonstranterna, som väckte positiva kommentarer både bland väktarna på Ständerhuset och förbipasserande turister.

Stundvis var demonstranternas rop det enda som hördes utanför det nästan spöklikt stillsamma Ständerhuset på fredag eftermiddag.

– Det är det viktigaste som vi måste göra det här året, att inte döda vår egen jord och att få naturen att finnas kvar i många generationer till, säger Edith Welander som går i Åshöjdens grundskola.

– Vi vill säga att vi måste jobba med naturen och inte skräpa ner. Och vi vill får regeringen att förstå att vi måste göra något, tillägger hon.

De sex tjejerna som går i trean, fyran och femman i Åshöjden och Kottby har koordinerat demonstrationen via en Whatsappgrupp. Edith Welander, Alena Lindholm och Molly Grönroos har en klimatklubb i skolan, och har engagerat sig för klimatfrågan redan i ett par år.

– Vi har bestämt oss för att komma hit i stället för att till exempel plantera påskgräs på skolgården. Vi började göra det någon gång men vi märkte att det inte spelar någon roll. Så vi går och demonstrerar i stället. Man får mera uppmärksamhet, säger Molly Grönroos.

Molly Grönroos (t.h.) säger att man får bra med uppmärksamhet via en demonstration. Till vänster Edith Welander och Alena Lindholm.

Samtidigt som demonstrationen pågick förhandlingarna mellan de fyra partierna som försöker bilda regering, där klimatfrågorna hör till de svåraste att lösa.