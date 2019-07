Caroline Segers staty vandaliserad

View this post on Instagram

Till dig eller er som tagit till yttre våld mot min avbild som står placerad i Helsingborg som är en symbol för jämställdhet så vill jag säga: Oavsett hur många gånger eller hur mycket tid ni kommer lägga på att förstöra, vandalisera och hata så kommer ni aldrig besegra. Kraften som finns i mig och alla fina människor där ute kommer för alltid vara större än ett fåtal personer som gör fega saker. Vi som outtröttligt kämpar och banar väg för nästa generation kommer att fortsätta tills den dag då ni förstår att alla människor är lika mycket värda. Jag är tacksam att SvFF och sponsorn Coca-Cola möjliggör ett sådant här viktigt jämställdhetsinitiativ. #footballforevher @cocacola_sverige