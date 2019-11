Caroline Seger valde att inte hålla brandtal: "Jag ska bara njuta"

Årets vinnare av Diamantbollen har stått på barrikaderna under hela sin karriär. Men efter ett år med VM-brons, SM-guld och milstolpen 200 A-landskamper gav sig Caroline Seger för en gångs skull rätten att bara njuta.– Det är så ofta som det krävs så mycket mer av oss, för att ta damfotbollen framåt. I dag tillät jag mig att bara vara Caroline Seger, fotbollsspelare.

Seger får priset som årets bästa fotbollsspelare för andra gången i karriären. Så här tio år efter att ha fått priset för första gången är hon imponerad över att hon fortfarande håller så hög klass.

– Det är helt otroligt att jag kan fortsätta utvecklas som spelare trots den här åldern, som jag inte vill nämna, säger Caroline Seger.

När hon fick priset 2009 var hon 24 år och hade fört Linköping till SM-guld och dessförinnan gjort ett EM som blev lyckat personligen men som tog slut i kvartsfinal. Nu kan hon se tillbaka på ett 2019 där hon som lagkapten för landslaget fört Sverige till VM-brons – matchen om tredjepris var hennes 200:e A-landskamp – och som lagkapten för Rosengård fört Malmöklubben till SM-guld. Trots att hon är given i två så framgångsrika lag kom priset som en överraskning.

– Jag hade inte riktigt förberett mig på eller förväntat mig det här. Jag vet att jag har haft ett fanatiskt år, men jag är en spelare som kanske gör mycket i det tysta. Och man vet inte om det alltid syns. Men tydligen gjorde det det. Jag är glad och stolt över att folk ser det.

Sommarens VM i Frankrike var årets höjdpunkt inte bara för Seger och Sverige, utan för damfotbollen i stort. Över en miljard tv-tittare såg mästerskapet och när de svenska bronshjältarna kom hem fick de ta emot hyllningar från över 20 000 supportrar på Götaplatsen i Göteborg.

– Det har hänt en del sen sist, sade Seger i sitt tal och syftade på senast hon tog emot priset.

– Jämställda avtal, publikrekord på Friends arena, och jag och några av mina lagkamrater har blivit statyer. Men kanske det finaste av allt, att vi har blivit idoler och förebilder för en helt ny generation av pojkar och flickor, fortsatte Seger och fick ta paus flera gånger för att ta emot applåder.

Under hela sin karriär har Caroline Seger varit en spelare som har höjt rösten mot orättvisor och för att damfotbollen och dess utövare ska tas på allvar och ges schysta villkor. Men när hon på måndagskvällen klev upp på scenen för att ta emot Diamantbollen gav hon sig för en gångs skull ledigt från jobbet som rättskämpe.

– Jag vet om att det finns förhoppningar och förväntningar på att jag ska hålla ett brandtal, sätta ner foten och använda min plattform på bästa sätt. Men för en gångs skull i min karriär ska jag bara njuta, sade Seger i talet.

Efteråt utvecklar hon sina tankar:

– Man har ofta fått stå upp och tycka till om saker, många gånger kanske mer än vad man har fått lov att vara bara fotbollsspelare. Jag säger inte att det inte är viktigt och att den kampen inte fortsätter, men för min del vill jag för en gångs skull få en chans i livet att bara njuta och bara få lov att ta emot det här priset som fotbollsspelare och inte mer. Det är så många gånger det krävs så mycket mer av oss. I dag tillät jag mig att bara vara Caroline Seger, fotbollsspelare.

Någon perfekt avslutning på karriären markerar Diamantbollen inte. Efter att ha tvekat och funderat skrev Seger nyligen på ett nytt treårskontrakt med Rosengård. Och när hon väl satsar så tänker hon satsa ordentligt, även i landslaget. OS nästa år är det första målet, EM 2021 kommer därefter.

– Det blir fullt ös i OS. Just nu ser jag bara dit, men om jag är med (till EM) så kör jag all in. Och då kommer jag att ge allting för att vara med överallt. Inte bara i klubblaget.