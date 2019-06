Carola om Allsång på Skansen: Mer avklätt

John Lundvik vill inte avslöja vilken låt ur allsångshäftet som han kommer att välja. Låten Too late for love är däremot självklar. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Allsång på Skansen drar i gång med dubbla Melodifestivalvinnare. Carola Häggkvist tar med temat från sin sommarturné "Naket" till premiären. – I år blir det ett mer akustiskt, avklätt "down to earth"-framträdande, säger hon till TT.

Carola Häggkvist kan inte på rak arm komma ihåg hur många gånger hon har uppträtt på Sollidenscenen på Skansen, och listar gemenskapen som en av anledningarna till att hon återvänder.

– Det är nästan lite mini-Eurovision, lite minifestival. Det är gränslöst, ålderslöst och vackert, fyllt med gemenskap, det är det man går i gång på, säger hon.

Under premiären kan publiken vänta sig en Lasse Holm-låt samt någonting från Carolas samarbete med Bee Gees, som resulterade i plattan Runaway 1986. Själv ser hon fram emot att se de unga stjärnskotten ta över Sollidenscenen i sommar, framför allt den äldsta dottern i familjen Parnevik och Benjamin Ingrosso.

– Peg Parnevik vill jag höra, hon är en väldigt kreativ och härlig tjej. Alla de här unga svenska tjejerna, och Benjamin likaså, som har stil och klass och som har vuxit som en raket, säger hon.

Någon konkurrens från de yngre förmågorna känner hon inte.

– Det finns ett ömsesidigt förtroende och en respekt. Jag minns när jag var sexton år, då tittade man upp mot de äldre som hade varit med ett tag, säger Carola Häggkvist.

Uppträder gör också John Lundvik, som vann Melodifestivalen tidigare i år och som slutade på en femteplats i Eurovision Song Contest. Han har varit med i programmet en gång tidigare – tillsammans med Lill Lindfors uppträdde han med låten "Uti vår hage".

– Det var ett av de ögonblicken som var ganska speciella för mig här på allsången, att få stå med en legend och göra den låten. Men nu står jag här själv, säger han.

Helt ensam blir han däremot inte – med sig har han kören The Mamas som har följt honom under hela året. Vilken allsångslåt det blir vill han hålla hemligt, men Too late for love har en självklar plats i framträdandet.

– Allsång är någonting man har tittat på som barn och i vuxen ålder, jag har varit här flera gånger i publiken och det är någonting som känns som en stor öppning, nu kan sommaren börja, säger John Lundvik.

Under premiären av Allsång på Skansen uppträder även norska Astrid S och Timbuktu & Damn!.

Programmet sänds på tisdag klockan 21.00 i Yle TV1.