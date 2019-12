Cancerpatienter har rätt till rehabiliteringsplan – men ingen har ansvar för att göra upp den

Lagen ger cancerpatienten rätt till en rehabiliteringsplan och myndigheterna kan kräva en för att ersätta till exempel fysioterapi. Ändå har bara en bråkdel av patienterna fått dokumentet som kunde underlätta vardagslivet efter sjukdomen.

Esbobon Marjo Sorsa opererades för bröstcancer 2001 och operationen följdes upp med strålbehandling och cellgifter. Tio år senare fick hon äggstockscancer, som dels har opererats, dels behandlats med cellgifter i flera omgångar.

– I inget skede under en enda av behandlingarna har en enda läkare eller sjukskötare uttalat ordet rehabiliteringsplan, säger hon.

Första gången biverkningarna av cancerbehandlingarna dök upp förstod Sorsa inte ens vad som var på tok. Hon hade återvänt till arbetet som utbildningsplanerare efter en operation och nämnde under en efterkontroll hos läkaren att hon fått så sjuka och svullna ben.

– Då sa läkaren att "jaha, det är för att så många lymfkörtlar opererats bort, jag skriver en remiss till lymfterapi". Jag frågade varför ingen varnat mig för det här och fick svaret att det inte drabbar alla.

Sorsa tror nu att hon kunde ha fått hjälp med att hantera biverkningarna snabbare än vad hon fick ifall hon hade haft en rehabiliteringsplan där risken för lymfproblem hade antecknats. Då hade hon förstått att reagera på svullnaden med en gång.

Följande gång planen hade behövts var när Sorsa skrevs ut ur specialistvården på Cancerkliniken och blev patient i primärvården i Esbo.

– Vid Helsingfors universitetssjukhus fungerade allt bra. Jag fick lymfterapi och stödstrumpor, som underlättar symtomen. Men i primärvården borde jag ha haft den där planen. Nu fick jag börja från början med att förklara och argumentera för att få hjälp med svullnaden, säger hon.

Sorsa fick höra att staden inte erbjuder någon fortlöpande lymfbehandling för patienter som hon.

– Men det här behovet, som är en följd av cancerbehandlingarna, kommer jag att ha livet ut, säger hon.

I något skede tänkte Sorsa att hon inte längre orkar slåss för att få hjälp.

– Det trista är att ingen egentligen hör patienten. Efter all behandling är jag inte längre densamma som före sjukdomarna, varken fysiskt eller psykiskt, men i primärvården verkar de inte känna till de biverkningar som en cancerpatient kan få långt senare. Informationen om dig hänger inte med från specialistvården till primärvården, men om allt stod i en rehabiliteringsplan kunde folk få rätt hjälp på ett lättare sätt. Och då kunde de till exempel fortsätta att arbeta på deltid, säger Sorsa.

Frågor om rehabilitering finns i dag inskjutna i ett halvdussin lagar, bland annat i Hälso- och sjukvårdslagen (paragraferna 24 och 29). I den sägs att kommunen ska ordna medicinsk rehabilitering ifall ingen annan instans gör det och att patienten har rätt till en skriftlig plan. Däremot står inget tydligt om vem som i praktiken ska upprätta den.

När Cancerorganisationerna 2014 frågade patienter, läkare och vårdpersonal om rehabilitering visade det sig att bara 6 procent av de tillfrågade patienterna hade fått en plan och bara 2,5 procent av patienterna sade att en läkare varit med om att göra upp den. Majoriteten av både läkare och vårdpersonal ansåg att det är ergoterapeuterna i vården som borde ha ansvar för att planen görs, men att flera yrkesgrupper borde involveras.

– Siffrorna har knappast ändrats på senare år. Problemet är just att ansvaret för vem som ska göra upp planerna inte är tydligt definierat. Det bästa skulle vara att skriva planen i samarbete mellan patient, den ansvariga cancerläkaren, en fysioterapeut, en socialarbetare och en ergoterapeut, säger forskaren och rehabiliteringsexperten Marika Skyttä på Cancerföreningen i Finland. Föreningen har via det nationella cancercentret Fican varit med om att bygga upp ett förslag till patientstigar där rehabiliteringsplanen skrivits in som en självklar del.

Skyttä säger att problem som Sorsas också hänger ihop med att patientdatasystemen på olika vårdnivåer och i olika städer inte samtalar. Det ger glapp i kommunikationen och kan göra att ingen tar lyra på patientens problem efter perioden i specialistvården. Dessutom kommer de sena biverkningarna ofta som en överraskning för patienten.

– Och dem talar man alldeles för lite om med patienterna, säger hon.

En instans frågar i regel efter rehabiliteringsplanen. Folkpensionsanstalten (FPA) vill se den när patienten ansöker om krävande medicinsk rehabilitering som fysioterapi eller näringsterapi.

– Finns planen inte så duger ändå ett B-intyg. Det kan läkaren skriva utifrån epikrisen, men rehabiliteringsplanen är ett bredare dokument, som tar upp patientens livssituation som helhet. Planen är också ett arbetsdokument för patienten, med information om hurdan självhjälp som kan vara till nytta, säger Skyttä.

Onkologen Ulla Puistola, som arbetar vid Uleåborgs universitetssjukhus och nyligen av Cancerstiftelsen valdes till årets cancerläkare, bekräftar bristen på rehabiliteringsplaner och säger att patienterna i hela landet får allt sämre rehabiliteringstjänster.

– De blir väldigt ensamma med de biverkningar som kan komma efter det akuta skedet och behandlingarna.

Vasabon Eva-Maria Strömsholm var 27 år när hon 2008 diagnostiserades med gynekologisk cancer. Fyra stora canceroperationer och en cellgiftsbehandling senare var hon friskförklarad. Utom att hon aldrig känt sig fullständigt botad trots att hon skrivits ut ur vårdsystemet som cancerpatient.

Någon rehabiliteringsplan såg hon aldrig till under sin egen sjukdom. I dag engagerar hon sig aktivt i frågan.

Strömsholm säger att planen, som inte är detsamma som en vårdplan, kunde göras upp redan i början av sjukdomen – i samråd med patienten.

– Det är väldigt chockartat allting i början. Om någon hade tagit upp den saken då så hade jag kanske inte förstått vad det innebär, men om jag hade haft en rehabiliteringsplan så hade man kunnat återkomma till den senare.

Strömsholm påpekar att planen inte behöver vara lång och att den kan uppdateras då och då.

– Själv var jag väldigt sjuk i rygg, axlar och nacke för att jag var sängpatient under en så lång tid, ett halvår ungefär. Enkla tänjningsövningar hade kunnat vara bra med tanke på framtiden, det kunde ha stått i en plan, säger hon.

Strömsholm vet att cancerbehandlingar bland annat kan förstöra aptiten.

– När cellgifterna tar på matlusten kan man behöva näringsterapi. Själv vägde jag länge bara 42 kilo och fick näring genom dropp.

Innan Strömsholm insjuknade var hon långdistanslöpare. Efter cancerbehandlingarna försökte hon börja träna igen, men efter två år av kamp fick hon ge upp. Kroppen protesterade.

– Jag kunde helt enkelt inte längre jogga, säger hon.

I dag arbetar Strömsholm – tidigare klasslärare – som sjukskötare, med vård av cancerpatienter, och är aktiv i cancerföreningar och klientråd. Därför åker hon också regelbundet till europeiska konferenser för att uppdatera sin kunskap. Sjukskötararbetet gör hon på deltid på grund av fatigue – den överväldigande kraftlöshet och trötthet som hör till de sena biverkningar cancerpatienter kan drabbas av.

– Det förväntades kanske att jag bara skulle gå tillbaka till mitt liv som det varit före cancern, men det är nu inte möjligt. Därför hade en rehabiliteringsplan varit bra att ha, säger hon.