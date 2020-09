Dramaserier Call me by your name-regissörens tonårsdrama är fullt av sinnlig stämning och utmanar det traditionella tv-serieberättandet

I We are who we are utmanar Luca Guadagnino det traditionella tv-serieberättandet. Det är ett långsamt tonårsdrama där inte så mycket händer på ytan, men desto mer förmedlas genom nyanser, skiftningar och subtila antydningar.