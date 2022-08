Väljer du sparrisrisotto eller en utvakad specialist när du ska föda?

DRAMASERIE This is going to hurt 7 delar på HBO Max (serien recenseras i sin helhet). Manus: Adam Kay. Regi:Lucy Forbes, Tom Kingsley. I huvudrollerna: Ben Whishaw, Ambika Mod, Alex Jennings, Rory Fleck Byrnel.

Om du kunde välja förlossningssjukhus, vilketdera skulle du föredra: Det lilla exklusiva med personligt bemötande, sparrisrosotto på lunchmenyn och lyxig hotellstämning? Eller den offentliga sjukvårdens nedgångna jätteenhet där sönderstressade specialister springer om varandra i de sunkiga patientsalarna och maten är hemsk?

Ogulligt nog skulle du göra klokt i att välja det senare alternativet, indikerar HBO:s läkarserie This is going to hurt. För på det stora sjukhuset finns alla de där specialisterna som, utvakade eller inte, får en adrenalinkick och kan ingripa vid varje upptänklig komplikation. Där finns också – bara någon hinner springa efter dem – kanylerna, shunterna, medicinerna och preparaten för de mest sällsynta fall, och massor av blod för påfyllning vilken grupp du än tillhör.

Baserar sig på verkligheten

Adam Kays (född 1980) bok This is going to hurt: secret diary of a junior doctor och manuset till tv-serien baserar sig på den dagbok han förde under sin tid som läkare i den offentliga vården (National Health Service) 2004–2010. De sista åren var han förlossningsläkare, men efter att ha misslyckats fatalt med ett kejsarsnitt i samband med odiagnostiserad placenta praevia (föreliggande moderkaka) drabbades han av depression och sade upp sig.

Ambika Mod som Shruti, läkare på en förlossningsavdelning.

Som tv-serie gör This is going to hurt skäl för sitt namn. Det gör ont att följa med den unga läkaren Adams hopplösa kamp, inte bara mot sjukdomar och död utan också mot sitt eget helt legitima behov av att få sova ibland, och mot orimliga abetsförhållanden. Han lyckas i bland, men misslyckas också fatalt några gånger. Han kan vara empatisk och insiktsfull, men också slarvig eller slentrianmässigt svinaktig, inte minst mot de kandidater han skall handleda.

Farsartad tragedi

Genremässigt blir det en riskabel blandning av fars, elegi och tragedi – men med en skådespelare som Ben Whishaw i huvudrollen fungerar det. (Ni minns honom som Keats i Jane Campions Bright star, eller som Jeremy Thorpes unga älskare Norman Josiffe i A very English scandal?) Det är varken alltför strömlinjeformat eller alltför groteskt, det är nära nog riktig konst. Whishaw är rörande, hemsk, suverän, inte minst i scenerna där Adam försöker leva privatliv med sin genuint hyggliga, snälla och förstående sambo Harry (Rory Fleck Byrne).

En stark med- och motspelare har Whishaw också i Ambika Mod,­ som spelar hans unga kollega Shruti Acharya, en fokuserad, ambitiös ung kvinna som brinner för sitt arbete och för sin invandrarfamiljs stolthet, till slut med allt mera flämtade låga. Hennes gråbleka trötthet, hennes korta ögonblick av professionell triumf och till slut hennes uppgivenhet är hjärtskärande att se.

This is going to hurt är grundad i ett stort allvar som gäller oss alla. Hur hårt kan man köra med personalen inom den offentliga sjukvården? En del av dem som inte längre orkar ställa upp på allt orimligare krav byter jobb, som verklighetens Adam Kay. Andra kan det gå sämre för. I Storbritannien aktualiserade Kays bok en diskussion om självmordsfrekvensen bland läkare och sjukskötare.