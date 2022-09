Gruppen sällar sig därmed till den långa raden av framgångsrika artister som har sålt rättigheterna till sin musik.

Bland låtarna finns hits som "Invisible Touch" och "Land Of Confusion". I köpet ingår också flera av Phil Collins solohits, bland annat "In the Air Tonight’", och musik från gitarristen Mike Rutherfords band Mike & the Mechanics.

Köpare är Concord Music Group.