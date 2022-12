HBL:s julkalender lucka 15: Hon har formats av en personlig tragedi

Som liten hjälpte hon sin pappa i arbetet med en viss Sauli Niinistös valkampanj. Ett tag såg det också ut som att hon själv var på väg in i rikspolitiken, men i HBL:s intervju i maj förklarade hon varför det inte blev så.

Vilket inte betyder att hon är frånvarande från den nationella arenan. Eller från den internationella för den delen. Staden som hon leder har nämligen klimatmål ambitiösa nog att noteras i andra länder.

Engagemanget för klimatet är ett engagemang för kommande generationer. Hennes omtanke för barn och unga har delvis sitt ursprung i en personlig tragedi, som format hennes som människa och ledare.

Hufvudstadsbladet lottar ut en digital HBL-gåvoprenumeration (HBL 365) bland dem som vet var bilden är tagen och vem som syns på den. Skicka in ditt svar före midnatt! Vinnaren lottas ut 15.12 och vi kontaktar vinnarna så fort som möjligt per telefon eller e-post. Mer information om gåvan fås senare per e-post.

Prenumerationen gäller i tre månader från och med årsskiftet (1.1–31.3.2023).

Kontaktuppgifterna används endast för utlottningen.

Svar på lucka 14: Meiras kafferosteri på Aleksis Kivis gata i Vallgård där det brann för ganska exakt ett år sedan. En knapp månad senare var produktionen delvis i gång igen, kryddor och salt förpackades och ketchup tappades på flaska. Men det tog över nio månader innan kaffet kunde börja rostas igen.

Läs hela reportaget från fabriken här: Kaffedoften har skingrats, men kryddor förpackas på löpande band i Vallgård