IS: Saarikko har diskuterat Mika Lintiläs alkoholbruk med honom – ”det handlar om ett drev” säger Vanhanen

Mika Lintiläs (C) alkoholbruk har varit föremål för diskussion inom regeringen under den här perioden, skriver Sanna Marin (SDP) som centerordföranden Annika Saarikko ska ha tagit upp saken. Näringsminister(C) alkoholbruk har varit föremål för diskussion inom regeringen under den här perioden, skriver Iltasanomat med hänvisning till flera källor nära regeringen. Såväl statsminister(SDP) som centerordförandenska ha tagit upp saken.

Själv bestrider Mika Lintilä för Iltasanomat att han skulle ha arbetat berusad.

Annika Saarikko minns att hon tagit upp alkoholanvändningen med Lintilä den 15 december i fjol

-- Det var en tuff vecka inom politiken. Jag diskuterade saken med minister Lintilä. Efter det har vi inte behövt återkomma till temat. Samma misstankar har delgetts också mig, säger Saarikko till Iltasanomat.

Hon säger också att hon inte är säker på om Lintilä var berusad den 15 december eller inte. Det var samma dag som riksdagen behandlade elpriset och andra energifrågor. Samma dag hade Lintilä också dragit sig ur kandidaturen för att vikariera Antti Kaikkonen (C) på försvarsministerposten under Kaikkonens föräldraledighet. Lintilä hade varit Saarikkos förslag, men det blev i stället Mikko Savola (C) som tog sig an uppgiften.

Regeringskällor uppger också för Iltasanomat att Lintilä skulle ha uppträtt berusad under regeringens coronaförhandlingar i slutet av sommaren 2020. Han ska då ha uttryckt sig bryskt särskilt mot omsorgsminister Krista Kiuru (SDP), vilket statsminister Sanna Marin ska ha tagit upp med Centern.

Saarikko uppger att hon diskuterat alkoholbruket med Lintilä också hösten 2020.

– Mellan sommaren 2020 och nu har det kommit fram flera rykten som berör den här saken. Jag har såklart frågat ministern om ryktena, säger Saarikko.

Carl Gustaf och drottning Silvia på slottet i Stockholm förra våren, där också bland annat president Sauli Niinistö med fru Jenni Haukio deltog. Också Iltalehti skriver i en artikel på fredagskvällen om Lintiläs alkoholbruk. Enligt tidningen ska Lintilä ha varit synbart berusad också då han representerat Finland utomlands. Ett exempel på det ska enligt tidningens källor ha varit en middag som gavs av kungoch drottningpå slottet i Stockholm förra våren, där också bland annat presidentmed frudeltog.

Lintilä själv tillbakavisar alla uppgifter om ett överdrivet alkoholbruk.

– Min alkoholanvändning har inte påverkat hur jag skött mitt jobb eller min funktionsförmåga, säger han till Iltalehti.

Matti Vanhanen (C) gav på lördagsförmiddagen flankstöd till sin kollega i Yles program Avgående talmannen(C) gav på lördagsförmiddagen flankstöd till sin kollega i Yles program Morgonettan . Vanhanen säger att han inte noterat några problem med Lintiläs alkoholbruk.

– Jag har varit kollega med Mika sedan 1999, då han kom till riksdagen, och jag har träffat honom såväl i arbetet i riksdagen som i regeringen. Jag har inte en enda gång noterat att hans arbete skulle ha störts av det här, säger Vanhanen i Morgonettan.

Att Lintilä skulle ha varit berusad och använt ett grovt språk mot regeringskolleger har han inte heller lagt märke till. Enligt honom var det en och annan som uttryckte sig bryskt under de långa överläggningarna om coronaåtgärder.

– Finland har ingen förbudslag. Jag dricker inte själv men moraliserar inte över andras alkoholbruk. Det här handlar helt klart om ett drev, säger Vanhanen.

För några veckor sedan var Mika Lintilä också i rampljuset då ett mem som pikade politiska moståndare skickats från hans telefon till Centerns Whatsappgrupp, samtidigt som Lintilä själv satt på krogen. Lintilä har hävdat att hans telefon var kapad och att någon annan skickat memet, något som inte har kunnat beläggas.