Insändare: Finland klarar sig alltid

Bläcket hade knappast hunnit torka på Finlands självständighetsförklaring då ett etablerat politiskt parti 1918 gjorde väpnat uppror i ett land med fria val – detta utan att ha ett fungerande alternativ vilket ledde till ett tragiskt inbördeskrig. Finland kom dock snabbt på fötter och om något år hade man fria val och förnuftet valde reformer framför revolution. Finland klarar sig alltid.

1939 kom Stalin och andra världskriget men Finland förblev självständigt. Finland klarar sig alltid.

På 1980-talet gick Finland in för den så kallade höga markens politik vilket bidrog till att man i början på 1990-talet genomlevde sin dittillsvarande största fredstida ekonomiska kris. Men två devalveringar och framgång för Nokia gav ekonomin ny fart. Finland klarar sig alltid.

Med ekonomin i gott skick och som en av de bästa eleverna i klassen gick Finland därefter med i valutaunionen och euron vid tiden för sekelskiftet.

I dag har dessvärre Finland efter eurokrisen 2008 genomlevt sin längsta fredstida period utan volymtillväxt med ingen förändring i sikte. Otroligt och historiskt – 14 år utan fredstida tillväxt. Finlands kris i dag verkar hopplösare än tidigare då våra egna krafter att lösa den är begränsade.

Under dessa år har Finland på ett oroväckande sätt blivit efter sina nordiska grannar i ekonomisk utveckling. Finlands statsskuld har som känt ökat dramatiskt under denna tid medan Sveriges sjunkit samtidigt som nettoförmögenheten per capita i Sverige ökat markant i jämförelse med Finland.

Men Finland har alltid klarat sig.

I dag är Finland dock ett annat Finland. Man har avhänt sig det viktigaste vapnet eller penningpolitiken vad gäller konkurrenskraften. Bristande konkurrenskraft gör att inkomsterna inte täcker utgifterna med belåning som konsekvens.

För några år sedan ställde jag i denna tidning frågan hur det är möjligt att ett politiskt stabilt land, med en högt utbildad flitig arbetskraft, sparar och sparar men skulderna växer. Ja, beaktar man dessutom att Katainens regering från 2011 och Sipiläs regering från 2015 hade som huvudsyfte att få grepp om skuldutvecklingen blir man ännu mer konfunderad. Finansministeriets prognoser tyder också på fortsatt kraftig skuldökning.

För den som ansett att euron passar Finland väldigt illa går utvecklingen dock helt enligt noter. I dag gör man nedskärningar så att de minst bemedlade knappt har råd med strumpor och allt färre har råd att skaffa sig barn. Men skulderna växer och Finland har blivit en sparparadox som sparar i takt med att skulderna ökar.

Den blivande regeringen kan skatta sig lycklig om man lyckas göra inbesparingar som motsvarar de kraftigt stigande räntekostnaderna på statslånen medan budgetunderskottet hänger kvar.

Det är tid att diskutera mer genomgripande åtgärder än huruvida man skall spara 6 eller 3 miljarder i en utveckling som synes ohållbar. Finland har gjort det svårt för sig men brukar klara sig – även om vägen dag för dag blivit alltmer svårforcerad. Och regeringsbildningarna allt svettigare.

K-G Backholm, Helsingfors