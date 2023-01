Att rättfärdiga krig är det möjligas konst

FACKLITTERATUR Ove Bring: Anfallskrigens argument – konsten att rättfärdiga krig Historiska media 2022, 207 sidor

Rysslands bestialiska krig mot sitt allianslösa grannland Ukraina chockar en hel värld varje dag. Det gör också alla de lögner med vilka Kreml låtsas rättfärdiga sina krigsbrott. Att ledningen i Kiev är knarkare, satanister och nazister – i landet som leds av en jude. Att inte ett civilt hår kröktes i Butja, de bakbunda, avrättade liken var betalda statister. Och så vidare. Detta systematiska ljugande i ett regelrätt krig som i Vladimir Putins vridna tankevärld inte ens är ett krig.

Den som pluggat internationell rätt har nog stött på något av Ove Brings verk. Nu har den långvariga folkrättsprofessorn, i dag emeritus, vid universiteten i Lund och Stockholm samt Försvarshögskolan, fattat pennan igen.

Med avstamp i Ukraina riktar han sin vidvinkelbackspegel mot utvalda krig i historien. Det finns ju att välja mellan. I boken Anfallskrigens argument – konsten att rättfärdiga våld visar Bring hur svepskäl, falska bevis och kvalificerad lögn i alla tider hört till koreografin då regimer muckat gräl och sedan fått sitt krig. Så ifall Putin hoppats få stå upplyst staty när hans historiska roll en dag sammanfattas är det snarare i ett beckmörkt jordkällargalleri över jordklotets värsta mytomaner och ynkryggar han skall hitta sitt kontaminerade eftermäle.

Historiskt svep

Bring sveper igenom grekerna, romarna, trettioåriga kriget och Westfaliska freden (1648), som syftade till ny politisk ordning med religiös tolerans, likställdhet, samarbete, maktbalans. Bakom glansbilden fanns dock det oskrivet finstilta som fortsatte grönflagga krig – bellum justum.

Som då Sveriges kung Gustav III sommaren 1788 sökte skäl att anfalla Ryssland utan att bryta mot grundlagen han själv stiftat efter kuppen 1772. En gränsincident i Puumala, minst delvis iscensatt av svenskar förklädda till kosacker, öppnade sedan spjället för självförsvar. Resten är – som det heter – historia.

Att på en skala gradera fräckheten i forna härskares svepskälsfabrikation blir vanskligt inte minst då kommunikationerna då var av modell snigel. Kurirer, försenade och förstörda brev, rykten och direkta missförstånd förmildrade eller förvärrade lägesbilder. En kris som skulle avstyras eskalerade i misstag – och tvärtom. Därför blir de för folkopinionen genomskinliga förklaringarna egentligen allvarligare när vi når informationssamhällets tidevarv. Att medier manipulerats, tvingats bejaka despoter eller tystats inför öppen ridå hör förstås också till bilden.

Då och nu

Bring blottar likheter mellan då och nu. Mussolini ville göra sitt Italien ”stort, aktat och fruktat” då han ”rättmätigt” anföll Etiopien 1935 och bombade sjukhus med rödakorsflaggan på taket. Nationernas Förbund fördömde. Sanktioner följde. Men den enda produkt som hade gjort verklig skillnad för Italien blev utanför listan: oljan. Låter bekant?

”Makt är rätt” deklarerar sedan Hitler då han hösten 1939 efter ”gränsincidenter” tågar in i Polen. Och då Stalin strax därpå inlöser sin Finlandsoption i Molotov-Ribbetropppakten är Mainilaskotten bluffen som befriar avtryckarfingret. I Brings långa kapitel om vinterkriget noterar han hur propagandan att marionettregeringen i Terijoki ”välkomnades av finländarna” var goja även i Stalins öron. Men hans trollfabriker fortsatte producera för hemmapubliken. ”Lika lite som Putin under 2022 brydde sig om att hans lögner om Ukraina inte fungerade utanför Ryssland.”

Under kalla kriget fortsatte Kreml beställa ”rop på hjälp” eller annat trams för att trygga sin intressesfär: Ungern 1956, Tjeckoslovakien 1968, Afghanistan 1979. I Georgien 2008 drar Bring paralleller till Ukraina: två utbrytarrepubliker (Sydossetien, Abchasien) börjar dela ut ryska pass och vill legitimera ”humanitär intervention” till skydd för den ryska befolkningen. Vilket sen skedde, i linje med andan i Putins tal på säkerhetskonferensen i München året innan. Som världen missade att ta på allvar, har vi senare insett.

Även USA

Även världspolisen USA genomlyses konsekvent av Bring. Inte heller här är exempel någon bristvara. Hur president John F. Kennedy 1961 ärvde CIA-hetsen mot Castroregimen och motvilligt gick in i det som blev fiaskot i Grisbukten. Under Kubakrisen året därpå lusläste Kennedy FN-stadgans randvillkor för ”hot om eller bruk av våld” och valde en annan väg. Flottblockaden som löste krisen då den stoppade alla fartyg, även ryska missilleveranser till Kuba, var dock inte helt ”by the book”. Att kalla blockaden ”karantän” gav dock en slalombana runt folkrätten och man fick som man ville.

För 20 år sedan iscensatte USA skådespelet i FN:s säkerhetsråd som ledde till Irakkriget. Vi levde i chockstämningarna efter elfte september och det ”godas kamp mot det onda” hade stark klangbotten i det kollektiva medvetandet. Säkerhetsrådets resolution 1441 hotar med ”allvarliga konsekvenser” om Irak inte bevisar att lager för kemiska vapen som USA i bildspel ”avslöjat” ej finns. Trots avsaknad av rykande pistol och utan entydigt klartecken av FN anföll den USA-ledda ”koalitionen för villiga” Irak 19.3.2003. Motivering: ”rätten till preventivt självförsvar”. Kemiska vapen hittades aldrig. Men då man istället blev av med tyrannen Saddam Hussein, som 1988 gasat ihjäl 5 000 kurder i Halabja i norra Irak, var det kompenserande sköldputsning i ett eljest folkrättsligt märkligt krig.

Även Natobombningarna av Kosovo 1999 var strängt taget olagliga (FN-beslutet saknades) men ändå legitima då diplomatin kapsejsat och civilbefolkningen måste befrias från förtryck och fara. Tragedin i Srebrenica 1995 ville man inte ha i repris.

Tandlöst FN

Då långvariga medlemmen i skiljedomstolen i Haag Ove Bring porträtterar anfallskrig i modernare tid tecknas för läsaren en pinsam insikt om hur tafatt världssamfundet – NF och FN – ofta varit. Vetorätten i säkerhetsrådet har sin historia, men gör FN till en tandlös papperstiger då ett vasst bett behövs som mest.

Det måste kosta att begå folkrättsbrott, sanktionerna behövs även om de inte skapar fred, skriver Bring och avslutar, med syftning på Ukraina: ”Fred ser vi inte så länge som Putin är vid makten”.

Någon FN-ledd intervention för att göra slut på den eran lär det ändå inte bli.