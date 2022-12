HBL:s julkalender lucka 7: Vintertid finns här en kock och en öde kyrka

"Vi hade räknat med en bilresa på några timmar och sedan en sista färja ut till den slutgiltiga destinationen.

Men vad varken vi eller telefonens navigator räknat med var den extra lilla vajerfärjan mellan fastlandet och fortsättningen på bilvägen några hundra meter över sundet.

Efter ett snabbt samtal till killarna ombord på sista färjan blir det klart att de inte tänker vänta på oss. Här avgår man hellre en minut i förtid än för sent – här väntar man inte på storstadsbor som tror sig vara så upptagna att de inte hinner rätta sig efter skärgårdsschemat.

Det blir en kamp om sekunder som slutar med att redaktionsbilen parkeras nästan halvvägs ut i vattnet vid färjfästet (jo, bilen skulle rymmas med, men inte på vägen tillbaka). Landgången är redan uppdragen till hälften och färjan loss från kajen. Men ombord kommer vi.

Det slår oss först senare att redaktionsbilen med sin uppenbara logo gör att snart hela byn vet om att vi varit sena och i all hast ställt bilen rakt framför färjan. Det är tur att besökarna på vintern är så få."

Så minns Johanna Häggblom reportageresan ut till den smått spännande destinationen. Men var finns den?

Hufvudstadsbladet lottar ut en digital HBL-gåvoprenumeration (HBL 365) bland dem som svarat rätt på frågan. Skicka in ditt svar före midnatt! Vinnaren lottas ut 9.12 och vi kontaktar vinnarna så fort som möjligt per telefon eller e-post. Mer information om gåvan fås senare per e-post.

Prenumerationen gäller i tre månader från och med årsskiftet (1.1–31.3.2023).

Kontaktuppgifterna används endast för utlottningen.