Vårfloden pressade ner elpriset under noll

Vinterns elkris blev aldrig så allvarlig som befarat, och de senaste månaderna har elpriset sjunkande i snabb takt. För tillfället kan man ladda bilen eller köra igång tvättmaskinen nästan kostnadsfritt.

Genomsnittspriset på onsdagen låg på 0,06 cent per kilowattimme, och under morgontimmarna var det rentav under nollstrecket. Det kan jämföras med att elen kunde kosta över 70 cent per kilowattimme när det var som värst i höstas.

Vad beror det på att elen är så billig – och vad betyder det i praktiken då priset är negativt? HBL frågade Juha Hiekkala, marknadsutvecklingschef på Fingrid.

– Priset beror på utbud och efterfrågan. På ett allmänt plan handlar det om att Europa genomgår en energiomställning, med allt mer vind- och solkraft. Det betyder att elpriset kan svaja rejält. Ibland är det lågt, men när det är molnigt och vindstilla kan det å andra sidan stiga rejält. Samtidigt har Olkiluotos tredje reaktor nyligen tagits i användning, vilket betyder att utbudet är större än förr.

Något som också påverkar priset just nu är vårfloden i norra Sverige och Finland.

– Vanligtvis drar vattenkraftverken ner produktionen när elpriset är lågt, men det är inte möjligt just nu på grund av det höga vattenståndet. Vattenkraften producerar med en kapacitet på 2 000 megawatt för tillfället, vilket är rätt mycket.

Betyder det negativa priset att kunder som har börsel får betalt för att använda el?

– Det kan göra det, men det beror på hur ens elavtal är formulerat. Men elpriset ska vara rejält på minus innan vanliga kunder får betalt för elanvändningen, i och med att överföringsavgiften läggs till på börspriset.

Och hur påverkas producenterna?

– De behöver fundera kring om de fortsätter produktionen, i och med att de då betalar för den el som matas in i systemet. Vi ser också att produktionen dras ner då priset blir negativt.

Det samma kan också gälla privatpersoner som har installerat solpaneler som är inkopplade i elnätet. I vanliga fall får de betalt för den överskottsel som matas tillbaka i nätet. Nu påverkar eventuell överskottsel räkningen i motsatt riktning.

Vad vet vi om hur elpriset kommer att utvecklas?

– Vill man veta hur elpriset ser ut framöver ska man titta på de förhandskontrakt som har gjorts på elbörserna för de kommande månaderna. Som det ser ut nu har elmarknaden normaliserats sedan vintern. De kommande månaderna ligger det momsfria elpriset kring 5 cent per kilowattimme, mot hösten stiger det till 7-8 cent.