Krönika: I vinnarsamhället blir det trångt för konsten och konstnärerna

Det slog slint inom kulturskrået i Sverige när moderaten Sophia Jarl, kommunalråd i Norrköping, skrev en text om ”Den bortskämda kultur­eliten” som bara kostar skattebetalarna pengar och inte gör något för att själv skapa tillväxt. Värst är symfoniorkestrarna som borde erbjuda en produkt som fler människor är beredda att betala för, inte bara gamla dammiga repertoarer.

I Norrköping ska kommunen nu placera kulturverksamheten under ett så kallat ”Tillväxtkontor”. Biblioteken ska sorteras under ”Livskvalitet” och museerna placeras under ”Attraktionskraft”.

Det här är fina ord i en nyliberal värld där konstnärer tvingats bli företagare och konserter är något man går på för att kultur anses vara bra för hälsan, inte för att man är intresserad av musik.