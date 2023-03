Drömmen om en fristad i 1600-talets Brasilien där gränsen mellan ägd och fri ständigt lever

ROMAN Gayl Jones Palmares Virago 2021

Enligt den tyske författaren Florian Illies är Brasilien inget för nybörjare. En gång bad jag en brasiliansk barnläkare på besök i Sverige tipsa mig om lämpliga turistmål i hans hemland och fick det bestämda svaret ”Res inte till Brasilien”.

Den utbredda fattigdomen, kriminaliteten och det totala kriget mot regnskogen, mänsklighetens lungor, har mycket riktigt begränsat min reslust till noll, men däremot har jag nu återvänt från ett länstolsäventyr i den stora stilen: Gayl Jones Palmares. En resa inte bara i rummet utan också i tiden, till en värld sällsam och exotisk, och samtidigt en oroande spegelbild av vår egen verklighet.

Gayl Jones, född 1949 i Kentucky och med en PhD från Brown, är en afroamerikansk författarinna. I hennes fall ter sig den kvinnliga yrkesbeteckningen självklar. Palmares, som utspelar sig i sextonhundratalets Amazonas, uppe i nordost, har som sitt bärande tema friheten och dess extrema motsats, livegenskapen, sett genom ett kvinnligt prisma, stavat Almeyda – i början Almeydita.

Vem är hon? En slavinna från födseln, ett redskap i hårda händer, men ett redskap laddat med livslust och medvetenhet. ”I belong to me”, yttrar i romanens början en liten skolflicka; det kunde vara mottot för Almeydita, trots hennes försiktigare väsen, som räddar henne från kamratens öde.

Slaveriet är trots allt ett utanverk, utan djupare inverkan på starka personligheter. Till saken hör att gränslinjen mellan fri och ofri ständigt lever i den värld Palmares skildrar. Allt beror på ödet, inte på individens förmåga att lyfta sig själv i håret.

Efterlängtad romanåterkomst

Palmares hälsades med bifall, efter en tystnad som varat sedan 1999. I fjol har succén snabbt följts av en ny roman, The Birdcatcher. Gayl Jones övriga produktion, sedan debuten 1975 med romanen Corregidora, har dessvärre tills vidare undgått mig, men hon firades i tiden av James Baldwin och Toni Morrison.

Som en orsak till den långa tystnaden kan ses ett privatliv som i turbulens kan mäta sig med Almeydas upplevelser i djungeln, främst på grund av maken Robert Higgins, en politisk aktivist, fängslad för vapenhot och i slutändan död för egen hand. Med mormors ord i romanen: ”The final act is always an act of mutilation and blood.”

Almeyditas/Almeydas mormor är en Amazonas amazon, med torkade fiendeöron och avhuggna fötter i sitt förråd. Också modern uppvisar i en scen ett våldsamt beteende, hon hotar sticka ihjäl dottern med kniv för att skydda hennes dygd; inom kort säljs modern ”till en annan plantage” och försvinner ur berättelsen.

Dygden bevaras vid ett senare tillfälle också av vaginism, stenhårda muskelkramper som omöjliggör penetration. Utan kramperna skulle Almeyda, femton år gammal, ha skändats för att i enlighet med gängse trosföreställning bota en sjuk, mellan raderna könssjuk man. Det som behövs är en oskuld, noga taget en svart oskuld – i nödfall duger en halvsvart.

Almeydas släkt kommer från Sudan, till råga på allt är hon en skönhet, som drar till sig allas blickar. Och inte vilken slavinna som helst: den hygglige pastor Tollinare, som äger henne i början, har inte endast döpt henne utan också lärt henne läsa, både portugisiska, latin och andra språk. Färdigheter hon senare får stor nytta av.

Fristadens hopp i våldets värld

I mestadels korta, knappa, klassiskt enkelt stiliserade kapitel, med ett myller av gestalter och händelser, inte alltid så tydligt förklarade, skildras Almeydas liv från barndom till vuxenhet.

Hon säljs som ung till en polsk skomakare och lär sig tillverka sandaler. I ett svartsjukeanfall skadar polackens hustru henne med en vass sten. Som barn hör Almeyda talas om Palmares, en quilombo, en mytisk fristad för flydda slavar belägen någonstans i djungeln, med en kung vid namn Zumbi som härskare.

Här finns en verklighetsbakgrund. Quilombos fanns det gott om i den tidens Brasilien – siffran 3 524 har nämnts. Företeelsen finns kvar ännu i dag. Den största i historisk tid hade långt fler invånare än Rio de Janeiro, tills den portugisiska militären slog till.

Men i romanens början finns Palmares kvar som ett hopp. Efter många öden och äventyr lyckas Almeyda nå sitt mål, där hon förenar sig med Anninho, en frihetskämpe (återuppväckt från diktsamlingen Song for Anninho, 1981), som öppnar låset till hennes underliv.

Intima scener bör man dock inte leta efter i boken, däremot desto mera våld. Mormors öron är torkade, men nya huvuden faller som nötter från träd. Inte heller Palmares är precis något Kastalien, idealsamhället i Hermann Hesses Glaspärlespelet. Anlända slavar får sin frihet, men försök att lämna stället kan ske med livet som insats, i bästa fall leda till nytt slaveri.

Världen är vad den är: ”A land dancing in a circle dripping blood from its teeth”, med en kvinnas beskrivning. När portugiserna lyck­as upptäcka och förinta Palmares mister kung Zumbi huvudet och Almeyda sina bröst. ”Två hugg med en machete.” Anninho försvinner utan spår. Om han lever eller är död förblir osäkert in i det sista. Hur historien slutar ska inte avslöjas, men under den sista tredjedelen letar hustrun efter honom överallt.

Copaibaträd och kollektiva drömmar

En längre tid vistas Almeyda i Bahia hos Luiza Cosme, en medicinkunnig kvinna som är en tidigare bekant. Luiza undervisar henne i sin konst, men Almeydas oro tvingar henne vidare innan hon är fullärd. Under sin fortsatta vandring tillämpar hon sina lärdomar, bland annat genom att bota en pojkes ögonsjukdom.

Ett intressant inslag i boken är naturkunskapen, med copaibaträdet som en viktig källa. Vid fullmåne kan dess sav – märk väl det kvinnliga copaibaträdets sav – bota kvinnosår, och också avlägsna ärren efter Almeydas bröst.

Starkt och ymnigt sockrat kaffe med mensblod från en åtrådd person botar för övrigt ledigt vilken ögonåkomma som helst. Men malarian som Almeyda lider av blir hon inte kvitt, den återkommer då och då och förstärker de drömtillstånd som hon sjunker in i, alstrande sällsamma visioner från det förflutna och från framtiden. Inte endast egna visioner, ibland är det möjligt att gå in i en annan människas dröm.

Sextonhundratalets Brasilien är i mycket en kollektiv dröm, med nattsvarta stråk, ett faktum bejakat av en man som Almeyda möter under sin vandring: i harmoni med tiden har han ändrat sitt namn från Matoso till Brutalidade da Existencia.

Ur den täta tropiska väv som är Palmares har jag lyft fram några starka sentenser; den bästa har jag sparat till sist.

Luizas ord: ”A good library is the architecture of opportunity.” Ett gott bibliotek är möjligheternas arkitektur. I ett sådant bibliotek intar Palmares sin självskrivna plats.