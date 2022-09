Elvis går redan att strömma

VECKANS TV-FILMTIPS

Elvis





(USA 2022) När Baz Luhrmann (Moulin Rouge) är i farten slår det i regel gnistor om det. Så även i Elvis, en biopic där Överste Tom Parker (född Andreas Cornelis van Kuijk), denna skojare och parasit till manager, fungerar som berättare. Och det är ju inte helt lyckat, med tanke på att Tom Hanks i rollen tar i så byxorna spricker. Men gärna lyfter man fram Elvis själv, spelad av Austin Butler. Han är en smärre sensation, hundra procent rockare, ungdomsidol, sexsymbol och tragiskt offer för Parkers showbizexcesser. På hugget är också Luhrmann som ställer till med ett audiovisuellt spektakel, utan att för den skull tappa den röda tråden. När filmen är bra är den ruskigt bra och när den är dålig är den riktigt dålig, som när Hanks och hans accent får för mycket utrymme. Men tråkig är filmen aldrig, Baz kan det här med fyrverkeri. HBO Max

Harry Dean Stanton i Paris, Texas.

Paris, Texas





(Tyskland-Frankrike 1984) Det är inte så himla länge sedan Wim Wenders Paris, Texas visades på tv. Men eftersom tysken Wenders fångar Amerika, dess rotlöshet och rastlösa själ bättre än de flesta amerikanska kollegor hakar man gärna på än en gång. Här är det karaktärsskådespelaren och legendaren Harry Dean Stanton alias Travis Anderson som påträffas i Mojaveöknen, efter att ha varit försvunnen i fyra år. I Los Angeles väntar en liten son som nu bor hos Travis bror (Dean Stockwell). Men det är det desperata letandet efter pojkens mor (Nastassja Kinski) som ger filmen dess ryggrad och ikoniska roadmoviestatus. En av Wenders allra finaste filmer, en bitterljuv kärleksförklaring till ett USA som Hollywood närmast skäms över. Det handlar om risiga tvåstjärniga motell, snaskiga peep show-hak och rännstensromantik. I längsta laget men ändå. Yle Teema lördag 3.9 kl. 21.05–23.25

Sakura Andô i Shoplifters.

Shoplifters (Manbiki kazoku)





(Japan 2018) Cannesvinnare anno 2018, en läckert skruvad familjeskildring som inte sällan för tankarna till sydkoreanska Parasit. Lily Franky är det mindre nogräknade familjeöverhuvudet som tillsammans med frun i huset (Sakura Andô) och barnaskaran livnär sig som butikstjuvar, snattare. På Tokyos gator plockar de dessutom upp lilla Ria vars föräldrar inte kunde bry sig mindre. Moraliskt suspekt, kanske det, men i stället för att racka ner på den mer eller mindre dysfunktionella familjen väljer Hirokazu Kore-eda att ta den till sitt hjärta, att peka på gemenskapen och livets små glädjeämnen. Inte att förglömma: den otippade tredje akten som vänder upp och ner på allting och ställer intressanta frågor om familjetillhörighet. Är det en biologisk grej eller finns det andra sätt att gå till väga? Yle Teema onsdag 7.9 kl. 21.45–23.40

Martin Wallström i Beck: Rage room.

Beck: Rage room





(Sverige 2022) Tablå-tv-premiär för Beck: Rage room, film nummer 44 sedan starten för 25 år sedan. Finlandssvenska Johan Fagerudd har en liten roll här, som antikhandlare i Gamla Stan. Det vill sig inte bättre än att Fagerudds kollega hittas mördad i ett skogsparti. Samtidigt faller en ljusskygg silversmed offer och det slutar inte där. Till saken hör att silversmedens ena dotter är gammal klasskamrat till Martin Wallströms kriminalare: kunde han tänka sig att dra i några trådar? Och plötsligt är Josef (Wallström), ett av nyförvärven i team Beck, hur inblandad som helst. Det bäddar för ännu en klädsamt trasslig och lurig deckare som utan att sticka ut ändå levererar. Vid sidan av ett seriöst svidande syskontema – gånger två – lutar det mot en arbetsplatsromans i polishögkvarteret. Och grannen Ingvar Hirdwall han dyker upp i familjen Becks koloniträdgård av alla ställen. Stoppa pressarna! Sub fredag 9.9 kl. 21.30–23.25 och MTV3 lördag 10.9 kl. 22.35–00.30

Janet Leigh i Psycho.

Psycho





(USA 1960) I serien med Alfred Hitchcock-filmer har turen kommit till Psycho, den mesta om än inte bästa av regissörens filmer (rekordet innehas av Studie i brott, Vertigo). Psycho, som inte direkt hushåller med det oidipala, en av Hitchcocks många böjelser, står i bjärt kontrast till regissörens stora och stiliga femtiotalsfilmer. Inte bara går filmen i svart och vitt, den spelades in i en tv-studio plus att Hitchcock själv fick lov att punga ut med pengarna. Och i stället för att anlita en Cary Grant eller Jimmie Stewart gick Hitchcock in för 28-årige Anthony Perkins, mammaspojken, som aldrig riktigt lyckades skaka av sig rollen. Som om inte detta vore nog har filmen livet av sin leading lady, Janet Leigh, i ett tidigt skede – hur fräckt som helst. Notera att det tog en hel vecka och ett åttiotal kamerainställningar att spela in den 45 sekunder långa duschscenen. Yle Teema fredag 9.9 kl. 22.20-00.05