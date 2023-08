Recension: En bokklubb som borde läsa bättre böcker

KOMEDI Book club: The next chapter

Biopremiär 18.8. Regi: Bill Holderman. Manus: Bill Holderman, Erin Simms. Foto: Andrew Dunn. I rollerna: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy García, Don Johnson, Craig T Nelson. 107 min.

Är det här vad sjuttioplussare vill ha? Det frågar jag mig flera gånger under Book club: The next chapter. Filmen är en uppföljare till Book club (2018) där vi fick träffa barndomsvännerna Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) och Carol (Mary Steenburgen) som har en bokklubb tillsammans. I den filmen läste de Fifty shades-trilogin och funderade på sex och relationer. Den här gånger är det Coelhos Alkemisten, vilket betyder en hel del kvasiinsikter om att leva sin egen sanning.

Även i detta bokklubbsuniversum har det varit en pandemi, och under den har Vivian förlovat sig med Arthur (Don Johnson). En ypperlig orsak att resa till Italien, tycker Carol, och de fyra vännerna beger sig i väg till Rom på möhippa. Det dricks prosecco, det provas bröllopsklänningar, det pratas om åldrande och om relationer.