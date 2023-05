Hankendoktorand: Myter håller kvinnor från teknikbranschen

Av dem som börjar studera teknik är fortfarande bara en tredjedel kvinnor. Inom teknikbranschen är kvinnorna ännu färre, bara vart femte proffs är kvinna.

Susanna Bairohs doktorsavhandling om skillnaderna mellan könen då det gäller teknikbranschen försöker ge ett svar på frågan varför det är så. ”The Gender(ed) Gap(s) in STEM: Explaining the persistent underrepresentation of women in STEM careers” slår fast att teknikbranschen är strukturerad för att vara maskulin.

– Det går långsamt att förändra ingrodda uppfattningar, det finns väldigt starka åsikter om hurdan en person ska vara för att passa inom en viss bransch eller ett visst yrke, säger Bairoh.

I sin doktorsavhandling närmar sig Bairoh problematiken genom att se på kvinnornas yrkesväg inom de tekniska branscherna. Varför söker de sig till branschen, hur avancerar de då de är färdigt utbildade, hurdan blir deras arbetsbild och vilka möjligheter har kvinnorna att göra karriär och få ledande positioner?

– Det uppstår luckor mellan män och kvinnor på flera ställen på den vägen, säger Bairoh.

Hon konstaterar att kvinnor nog söker sig till naturvetenskapliga och tekniska branscher. Men lite karikerat kan man säga att männen studerar it eller maskinteknik, medan kvinnorna studerar biologi. Tack vare tvärvetenskapliga studieprogram som till exempel bioteknik har fler kvinnor ändå hittat området.

Susanna Bairoh påpekar att det egentliga skälet till att kvinnornas andel inom tekniken är så liten är den bild som skapats av teknikens värld. Den är väldigt maskulin och förmedlar tanken att män, teknik och matematik hör ihop, medan kvinnor och teknik inte gör det.

Frågan om varför kvinnorna inom teknikbranschen är så få är inte ny. Bairoh påminner om att det i årtionden har gjorts försök att öka antalet kvinnor. Att det inte lyckats beror inte på bristande kvinnligt intresse, utan just på att teknikbranschen är strukturerad för att vara maskulin, hävdar hon.

– Det finns stereotypier som till exempel att kvinnor är sämre än män i matematik, vilket gör att intresset och motivationen för teknik blir mindre hos kvinnorna, säger Susanna Bairoh.

En maskulin kultur gynnar dessutom män och stereotypierna förstärker uppfattningen om deras överlägsna kompetens. Tillsammans försvagar det kvinnornas tro på sina färdigheter och möjligheter och minskar deras intresse för teknikbranschen.

– När vi pratar om en karriärstege inom tekniken så pratar vi egentligen om två. Kvinnors karriärstege är betydligt mindre attraktiv än mäns, den är rostig och full av olika återvändsgränder, säger Bairoh.

Skillnaden konstruerad

Enligt Susanna Bairoh blir situationen inte bättre av att ständigt upprepa att kvinnor borde vara mer intresserade av teknik. Förändringen måste börja med att erkänna fakta, att det inte handlar om medfödda skillnader mellan män och kvinnor, utan om en konstruerad skillnad.

På den här punkten kritiserar Bairoh det hon kallar för jämlikhetens paradox. I teorin kan kvinnor studera och jobba med det de är intresserade av men ändå förmedlas bilden av att teknik och kvinnor inte hör ihop.

Vad kan då göras för att förändra situationen? De snabbaste förändringarna sker enligt Bairoh genom att ta tag i jämställdheten på arbetsplatserna.

– Ska vi vänta på att intressera nyfödda flickor för teknik får vi vänta för länge, säger hon.

Många företag inom teknikbranschen har visserligen fina jämställdhetsplaner, men det är i vardagen och i det dagliga arbetet som förändringarna måste till. Tanken att kvinnor och teknik visst hör ihop måste få en chans att slå rot.