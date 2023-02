Keira Lundströms musicerande började redan som barn när hon sjöng barnvisan Kalles klätterträd med sin morfar. På lördag uppträder hon i UMK-finalen med debutsingeln No business on the dancefloor och siktar på seger.

