Arbetare och fans lider av hettan i Qatar

Fotbolls-VM inleddes på söndagen med att Ecuador slog värdnationen Qatar med 2–0. Mycket av snacket efter mästerskapets första dag kom ändå att handla om arrangemangen, eller snarare bristerna i dem.

Qatar har inte bara hyrt in fans som ska skapa stämning under och mellan matcherna. Den lilla nationen har också plockat in flera frivilligarbetare från bland annat Indien. De hade inte någon vidare bra första dag på jobbet.

Enligt New York Times ska den stora grupp frivilliga som krävdes för öppningsceremonin ha anlänt till Al-Khor-stadion vid niotiden på söndagsmorgonen. De ska ha lovats en ersättning på strax under tusen euro för 55 dagars arbete.

Det fanns dock inte någon representant för arrangemangen på plats när de frivilliga anlände. Arbetarna hade blivit lovade mat under arbetsdagen. Men enligt de arbetare som NYT pratat med fick man klara sig utan mat, vatten och tillgång till toaletter i sju timmar.

”Det var en väldigt beklaglig upplevelse”, säger en av frivilligarbetarna.

Även de som rest till Qatar för att heja fram sin nation verkar missnöjda med arrangemangen och inkvarteringen. BBC har pratat med supportrar som bor i tältbyar i närheten av Qatars huvudstad Doha. Enligt dem är arbetet med byarna fortfarande på hälft och hettan är olidlig.

”Under dagen är det ett helvete. Det går inte att sova”, säger en tillrest supporter.

Det finns omkring 1 800 tält med plats för två personer i byn i fråga. En natt kostar drygt 200 euro.

Temperaturerna rör sig kring 30 grader dagtid i Doha. Söndagen var dessutom exceptionellt varm.

Ända sedan byggandet av de jättelika arenorna och infrastrukturen som behövs för att ordna ett VM inleddes har det rapporterats om slavlika förhållanden för byggnadsarbetarna i Qatar.