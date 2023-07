Analys: Ett liberalt eller ett folkparti?

Det är ett berättigat minimikrav att ministrar inte flörtar med nazism, rasism eller minderåriga, men i övrigt är det väl bara för oss som ligger lite till vänster att bita ihop och erkänna att valresultatet inte var det vi önskade. Som en kollega på juridiska fakulteten twittrade då stormarna kring regeringsprogrammet gick som hetast: Finland har fått en högerregering, get over it.



Jag tänker att kritiken av SFP ser lite olika ut beroende på ett hurdant parti man tänker sig att det egentligen är frågan om. Ideologiskt lägger sig SFP gärna någonstans strax till höger om mitten på den traditionella vänster-högerskalan och strax till vänster på axeln liberalkonservativ.

Speciellt då man försöker locka röster bland finskspråkiga vill man framstå som ett socialliberalt parti, representera en mjukare strömsöborgerlighet, för att citera Anna-Maja Henriksson i YLEs valdebatt. Hur går den ihop med den Sannfinländska trångsyntheten?