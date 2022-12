Helen sänker priset på el

Det är det höga priset på el som ställer till med problem för många kunder som fått Helen att reagera. Det avtal på 20 cent per kilowattimme energibolaget nu lanserar innehåller dessutom en morot. Den som använder förhållandevis mindre el under dygnets dyraste timmar kan få ytterligare en liten prissänkning.

– Nu vet vi inte vad regeringen kommer att föreslå, om det går stick i stäv med våra planer eller överlappar dem så får vi förstås anpassa oss. Men vi kände att vi behövde göra någonting redan nu, säger Anu-Elina Hintsa, direktör för försäljning och kundservice på Helen.

Helen har omkring 600 000 kunder, men en del av dem har fortfarande tidsbundna kontrakt till ett billigare pris än 20 cent per kilowattimme.

Kunder som under hösten slutit tidsbundna avtal till ett högre pris än 20 cent kommer däremot att få ett nytt erbjudande från Helen.

Den nya avtalen kommer kunderna att kunna teckna under digitalt första kvartalet nästa år och varje avtal gäller i sex månader från det att det tecknats. Erbjudandet gäller både kunder inom Helens eget nätområde och kunder som har avtal med energiföretaget på annat håll.

– Situationen på elmarknaden just nu besvärlig, dels är priset på el högt, dels kan det komma att råda ren brist på el. I det här läget har vi valt att lansera en ny produkt för att hjälpa våra kunder, säger Hintsa.

För att komma under 20 cent per kilowattimme ska kunder alltså konsumera förhållandevis mindre el under de timmar då elen är dyr. Priset kan var och en följa med via en app. Den som konsumerar mer än vanligt under de dyra timmarna får ett litet prispåslag för det.

Priset kan variera omkring fem cent i bägge riktningarna.

Hintsa konstaterar att om regeringens förslag till att få ned konsumenternas pris på el är sådant att det ersätter Helens egna planer så kan det hända att behovet av att sänka elpriset inte finns. Helen förbehåller sig rätten att ändra på det här förslaget.

