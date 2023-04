Mamma Minna inför Voice-finalen: ”Jag är jättestolt över Emmi”

När Emmi Saunders gick vidare till final i förra fredagens semifinal i The voice of Finland kom det som en chock för henne själv. Så övertygad var hon om att Arto Pesonen och inte hon skulle gå vidare från Maija Vilkkumaas lag.

– Jag hade inte väntat mig det, så jag var jätteöverraskad. Jag hade inte ens planerat några finallåtar för jag hade tänkt att jag kommer att falla ut i det skedet. Så många har gillat Artos grejer och hans unika raspiga röst, säger Emmi Saunders.

Direkt efter sändningen fick hon därför helt oförberedd bestämma sig för vilka två låtar hon tänker framföra i finalen. Det blir Erin Anttilas Toiset mimmit och Calum Scotts version av Dancing on my own. I Erins låt lånar hon Anna Abreus dansare till att göra ett koreograferat dansnummer.