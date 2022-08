Nytt publikrekord på Flow – så många gick på festivalen

Flowfestivalen är äntligen över för alla som satt hemma och kände sig utanför under veckoslutet. Festivalen som var tillbaka för första gången sedan coronapandemin var slutsåld i år.

Från fredag till söndag samlades 90 000 festivalbesökare i Södervik – vilket är nytt publikrekord, skriver Flow i ett pressmeddelande. Polisinrättningen i Helsingfors bekräftar att festivalen hade ungefär 30 000 besökare per dag.

Trots det stora mängden personer anser polisen att helgen varit rätt lugn, speciellt med tanke på att tiotusentals personer besökte området. Flest störningar skedde under lördagen.

Trettio till fyrtio personer blev dagligen fast för att ha tagit med alkohol för eget bruk in i området och polisen registrerade några få narkotikabrott. Under helgen avlägsnades personer som orsakat störning under ett tiotal tillfällen.

Urstark uppvisning

Under veckoslutet uppträdde över 160 olika artister och band på festivalen. På huvudscenen uppträdde bland andra Gorillaz, Burna Boy och Florence + The Machine. Även inhemska Vesala och Vesta spelade på scenen.

Andra stora namn under årets festival var Princess Nokia, Jamie xx och Michael Kiwanuka.

Nick Cave & The Bad Seeds krönte Flow med enastående konsert: "Det var en urstark uppvisning av den karismatiske australiern som blir bara bättre för varje år som går." HBL:s musikjournalist Niclas Lönnqvist skrev sent på söndag kväll att

Sanna Marin och Maria Ohisalo deltog i Flow Talks.

Politiker på plats

På den röda tältscenen – den så kallade Red Arena – uppträdde bland andra den legendariska amerikanska feministpunkgruppen Bikini Kill som var stora under 90-talet, liksom Mø och Fred Again..

STT skriver att nästa års Flowfestival arrangeras i Södervik mellan den 11-13 augusti 2023.

Under årets festival ordnades även paneldiskussioner under namnet Flow Talks. Under fredagens paneldiskussion om främjandet av en levande musikindustri deltog bland andra statsminister Sanna Marin, miljö- och klimatminister Maria Ohisalo och Kai Mykkänen, riksdagsgruppens ordförande för Samlingspartiet.