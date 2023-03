Glenn Close spelar huvudroll i filmatisering av Sommarboken – inspelningar i Finland under sommaren

Den prisbelönta skådespelaren Glenn Close kommer att ha huvudrollen i filmatiseringen av Tove Janssons roman Sommarboken, meddelar produktionsbolaget Helsinki-filmi i ett pressmeddelande.

Filmens andra huvudrollsinnehavare är den norske skådespelaren Anders Danielsen Lie, som tidigare har medverkat i bland annat den Oscarsnominerade filmen The Worst Person in the World. Lie kommer att spela rollen som Sofias pappa.

Filmen är en internationell samproduktion som kommer att spelas in i Finland i sommar. Manuset har bearbetats av Robert Jones.

Det är en stor ära att omsätta boken på vita duken och få spela in den i det vackra Finland. Charlie McDowell, regissör

Filmatiseringen regisseras av Charlie McDowell, som beskriver sig som en stor beundrare av Tove Jansson.

”Tove Janssons Sommarboken hör till mina favoriter. Det är en stor ära att omsätta den på vita duken och få spela in den i det vackra Finland”, skriver McDowell i pressmeddelandet.

Sofia Jansson, Tove Janssons brorsdotter, glädjer sig över att Sommarbokens berättelse kommer att nå vita duken.

”Sommarboken är kär för många läsare runt om i världen och den har en mycket speciell plats i mitt hjärta. Varje ord i den väcker livliga barndomsminnen från min älskade farmor – hennes röst, hennes sätt att förhålla sig till och röra sig på ön”, skriver Jansson i pressmeddelandet.