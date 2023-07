Äkta finskt sommarväder väntar Biden – sämre väder på veckoslutet

USA:s president Joe Biden kommer besöka Finland och Helsingfors under onsdag och torsdag. För Helsingforspolisen som förberett stora säkerhetsarrangemang kan det komma att bli svettigt under presidentens besök. På väderfronten ser det nämligen ut som att Biden valt ut en temperaturmässigt varm dag att besöka Finland på.

I Helsingfors och södra Finland väntas 25 grader och sol under onsdagen, innan temperaturen går ner någon grad under torsdagen.

– Vi har åtminstone ett par dagar med soligt sommarväder framför oss, utlovar Jani Sorsa, jourhavande meteorolog vid Meteorologiska institutet.

Under tisdag och onsdag kommer sommarsolen i Helsingfors stråla under stora delar av dagarna. Temperaturen kommer pressas uppemot 25-sträcket, för att på torsdag till följd av molnbildning och regnskurar åter falla med en eller några grader. Joe Biden anlände under pompa och ståt till London under söndagen, men fick där genomlida en dag med moln och svala temperaturer.

Under måndagskvällen åkte presidenten vidare till Litauens huvudstad Vilnius där NATO:s årliga toppmöte anordnas på tisdag och onsdag. Tisdagens väderprognos i Vilnius under världsledarnas vistelse lyder moln och 22 grader, för att på onsdagen spricka upp i full sol och 26 grader varm hetta.

Enligt Jani Sorsa är regnskurar att vänta också i Finland under torsdag vid lunchtid, men det ska inte röra sig om något ihållande regn.

– Mot slutet av veckan kommer dock mängden regn att öka. På fredag ser det ut att bli blötare väder, men prognosen för veckoslutet är ännu ganska osäker, säger han.

Enligt Sorsa kommer temperaturen fortsättningsvis vara hög också under veckoslutet, mellan 20 och 25 grader är att vänta.

– Det verkar vara ganska jämnt temperaturmässigt. Hur regnet och lågtrycket rör sig är en en annan femma.