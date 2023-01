Girls&Boys-rockbandet Blur kommer till Flow

På onsdagen offentliggjorde Flow i ett pressmeddelande vilka ytterligare artister som uppträder på Flowfestivalen i Helsingfors i sommar (11 till 13 augusti). Den nigerianska artisten Wizkid, som förra året släppte sitt femte album, More Love, Less Ego debuterar på festivalen. Enligt Spotify är Wizkid en av de mest streamade artisterna på Spotify just nu med nästan 9 miljoner lyssnare per månad. Han har tidigare samarbetet med artister som Drake, Justin Bieber och Beyoncé för att nämna några.

Blur till Flow

Andra artister som uppträder på festivalen är det brittiska rockbandet Blur, som sålde ut sin comebackkonsert på Londons Wembley förra året på mindre än en minut.

Enligt Flow har bandet berättat att de hoppas få framföra gamla hits som Song 2, Parklife, Girls & Boys och Tender. Bandet består av Damon Albarn (sång), Grahan Coxon, (gitarr) Alex James (bas) och Dave Rowntree (trummor).

På festivallördagen uppträder den svenska popstjärnan Tove Lo, som tidigare bland annat har gjort låten Worst Behaviour tillsammans med den finska popstjärnan ALMA. På sitt senaste album, Dirt Femme, som kom förra året och utsöndrar en mer feministisk attityd än tidigare, har hon samarbetat med andra artister som First Aid Kit, SG Lewis och Channel Tres. Men Tove Lo har också samarbetat med andra internationellt kända band som Coldplay och Pussy Riot.

Ytterligare Flowdebutanter

Den amerikanska violinisten och sångaren Sudan Archives, som kombinerar västafrikansk violinmusik, R&B, hiphop och elektronisk musik, debuterar också på Flowfestivalen. Förra året kom hennes andra album, Natural Brown Prom Queen, som hon ska ha spelat in i sin källare under coronapandemins ’lockdown’.

Dessutom kommer pianisten Eddie ”El Maestro” Palmieri, som varit verksam som latinsk jazz- och salsamästare sedan 50-talet och den italienska kultgruppen Nu Genea.

Andra kända finska förmågor som Maustetytöt, som just släppt sin nya singel Näkymätön Anna, och under våren släpper albumet Maailman onnellisin kansa, uppträder också. Samt den finska musikern Litku Klemetti.