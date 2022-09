1 500 marscherade för Ukraina i Helsingfors – se bilder från evenemanget!

Fredsparaden gick under namnet #wemustNOTforget, det vill säga, "vi får inte glömma". Flera kända artister så som Apulanta, La Haka och Waltteri Torikka uppträdde. Utrikesminister Pekka Haavisto och Mika Aaltola, chef för Utrikespolitiska institutet, höll tal. Också ukrainska mammor steg upp på scenen, däribland sjukskötaren Julia Pivovar från Charkiv.

Den 7-åriga ukrainska flickan, som blev världskänd när hon sjöng i ett bombskydd i Kiev, uppträdde med två låtar på scenen på Domkyrkans trappor. I videon från bombskyddet (här i Aftonbladets klipp) sjunger Amelia Anisovytj låten Let It Go från den populära barnfilmen Frozen.

Enligt Helsingforspolisen deltog ungefär 1 500 personer i marschen. Antalet deltagare på Senatstorget uppskattas ha varit det samma.

Fredsevenemanget framskred utan problem – allt gick väldigt fredligt till, uppger polisens kommunikationsavdelning.

Organisationen Mothers for Peace står bakom evenemanget. "Ukrainarnas största rädsla är att människor i Europa blir avtrubbade av kriget och att de kommer att glömmas bort och lämnas ensamma att kämpa för sin självständighet", skriver en av arrangörerna, Susanna Makaroff, på Twitter.

En av dem som talade vid riksdagshuset var utrikesminister Pekka Haavisto. Han uttryckte Finlands stöd för Ukraina och fördömde den ryska invasionen. – 13 miljoner ukrainare har tvingats fly sina hem, hälften är på flykt inom landet, hälften har flytt till europeiska länder. Många är kvinnor, barn och äldre. Det humanitära behovet är stort och består. Mångas hem har förstörts och nu närmar sig vintern i Ukraina. Därför ökar behovet av boende. Att förlora ett hem i ett krig är en hemsk tragedi, det vet vi finländare av historien. Under hösten kommer Finland skicka tillfälliga familjebostäder till Ukraina, uppgav Haavisto.

