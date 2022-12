Miljöcentralen varnar för översvämningar efter att vädret slår om

Det varma vädret sveper nu in över södra Finland. Redan på söndagsmorgonen har det blivit plusgrader i Helsingfors. Mot kvällen kan det regna.

Finlands miljöcentral varnar för att en del gator kan bli översvämmade i södra och sydvästra Finland mellan måndag och torsdag. Det är då som temperaturen är som högst, mellan 1 och 5 grader.

”Den mängd snö och is som har legat på gatorna de senaste dagarna täpper lätt till gatornas dagvattenledningar. Nu lönar det sig att rensa dagvattenledningarna från snö och is för att minska risken för översvämning”, säger forskare Harri Myllyniemi vid Miljöcentralen i ett pressmeddelande.

Det finns också risk för att älvarna i området kan bli översvämmade och vatten rinna ut på omkringliggande åkrar.

”På många ställen är det plusgrader redan på söndag, men måndagen är kall i den största delen av landet. Men längst ner i söder ligger temperaturen på noll på måndagsmorgonen”, säger Myllyniemi.

Han tror att drygt hälften av snön kommer att smälta från drygt 50 centimeter till cirka 10-20 centimeter. I sydväst kan snön försvinna helt.

Regn och snö

På fredagen kom Foreca med sin prognos för veckan som kulminerar i julfirandet. Det blir varmt inte bara i söder utan även i landets mellersta del. Det är mellan 0 och 3 grader varmare än den genomsnittliga temperaturen i de här områdena då.

Det kan både regna och snöa. Samtidigt kan kylan bli sträng i Lappland.

Mildast blir det mitt i veckan.

”Ett lågtryck från sydväst för med sig milt väder till Finland under julveckan. Den ser ut att hålla i sig i flera dagar. Enligt prognosen just nu får det milda vädret ge vika under julen. Men under den sista veckan i december förstärks högtrycket och vädret blir torrare”, säger Forecas meteorolog Anna Latvala i prognosen.

Högtrycket kommer in från östra och norra Europa, och den har sin mittpunkt i Östersjön och i Baltikum.

”Till mellersta Europa strömmar det alltså kall luft från Ryssland, men milt väder kommer in söder om Ishavet och från sydväst. Finland hamnar mellan dessa, och det betyder att temperaturerna kan påverkas av det här”, säger Latvala.

På lördagskvällen kom Meteorologiska institutet också med en kort uppdatering på Twitter som överensstämmer med rapporten från Foreca. Enligt institutet fortsätter vintern som med rätt så vanliga temperaturer i Lappland.